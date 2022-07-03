نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول الفصل الدراسي الثاني عبر الموقع الرسمي وزارة التربية العراقية في المقال التالي
رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول الفصل الدراسي الثاني نقدمه لكم، حيث تعد مرحلة الصف الثالث المتوسط من أهم مراحل التعليم التي يمر بها الطالب خلال مسيرته التعليمية حيث أنها تحدد بنسبة كبيرة مدى نجاح الطالب في المراحل التعليمية القادمة ولذا فإن أولياء الأمور لديهم رغبة الاطمئنان على أبنائهم في هذه المرحلة من أجل الاطمئنان على مستقبلهم التعليمي، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط دور أول في المحافظات العراقية بالاسم والرقم الامتحاني للطالب.
رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول الفصل الدراسي الثاني
كان المسؤولين بالإدارات التعليمية المختلفة بمحافظات العراق قد أعلنوا عن إظهار نتائج الطلاب في الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم وذلك بحسب ما أعلنت عنه الوزارة خلال الموقع الرسمي الخاص بها، كما إن هناك بعض البيانات اللازم توافرها من أجل التعرف على نتائج الطلاب في هذه المرحلة ولعل من أهمها رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب والرقم الامتحاني الخاص بالطالب حيث يتم إدخال هذه البيانات من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب.
كما أن وزارة التربية والتعليم قد اهتمت بخروج هذه الامتحانات بشكل لائق من خلال إصدار القرارات المناسبة والتي تم إقرارها على كافة الإدارات التعليمية بالعراق، كما قامت وزارة التربية والتعليم في العراق قد أشارت إلى أن نسبة نجاح الطالب في هذه السنة عالية حيث أن نسبة 72 %من الطلاب استطاعوا اجتياز الامتحانات.
كيفية الاستعلام عن نتائج طلاب الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق
منذ القليل تم انتشار الكثير من الأخبار التي تفيد اقتراب موعد ظهور نتيجة الثالث المتوسط 2022 للدور الأول على مستوى جميع الولايات الرعاقية، ولذلك يقوم الكثير من أولياء الأمور والطلاب بالحث عن النتيجة، ويمكننا توضيح طريقة الاستعلام من خلال الآتي:
- أولا: في البداية نقوم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم في العراق ومن ثم يتم الضغط على الخيار الخاص بتسجيل الدخول
- ثانيا: ومن ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية والرقم الامتحاني ويلزم تحري الدقة عند إدخال هذه الأرقام ويلزم أن يتم إدخالها في الأماكن المخصصة لها
- ثالثا: وبعد ذلك يتم النقر على زر الاستعلام حتى يتم إظهار نتيجة الطالب.
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