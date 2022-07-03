نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا حسب الاسم http://moed.gov.sy/ في المقال التالي
نتائج البكالوريا في سوريا وذلك لهذا العام الجاري 2022 ميلاديا وهذا على حسب استخدام الاسم ولقد أوشكت على ظهور، ولقد تم ظهور نتائج تعليم الثانوي الزراعي بالفعل وتلك تم ظهورها اليوم السبت الذي يوافق تاريخ يوم 2 من شهر يوليو لعام 2022، وتصل نسبة النجاح إلى 44%، وسوف نقوم بمتابعة معكم الرابط الأساسي لكي يتم التعرف على النتائج باستخدام رقم الإكتتاب وذلك للفرع الأدبي والعلمي، ونحن نقوم بمراقبة نتائج الصف التاسع هكذا أيضا، وننتظر أيضا أن يتم الإعلان أن تم ظهور النتائج قبل أيام عيد الأضحى المبارك، من موقع المعيد السوري وهو الموقع الذي يكون مختص بعرض نتيجة الامتحانات، وهكذا نستطيع أن نتابع الروابط الأخرى الخاصة بالقسمين الأدبي والعلمي، ولقد تم الاصدار من الوزارة بأن تم الانتهاء بالفعل من عملية التصحيح للبعض من المواد في يوم 27 من شهر يونيو الماضي، ويتم الإعلان بالأخبار التعليمية والعلامات بالتزامن مع عملية التصحيح وذلك على موقع الوزارة الأساسي، الذي قد يشهد بالضغط بسبب زيارات تلك المواقع.
عملية تصحيح امتحانات طلاب البكالوريا
ولقد تم التأكيد من وزارة التربية والتعليم في سوريا بأنه لقد تم التخصيص بعدد ثلاث مراكز لكي تتم عملية تصحيح أوراق الامتحانات لجميع الطالبات والطلاب الذين يدرسون في الشهادة الثانوية العامة بأقسامها العلمي والأدبي، وتم الأرداف من المهندس يسمى بمصطفى عبد الغني وهو يكون من أحد أعضاء مسئولي الوزارة بأن جميع المراكز الذي تم تخصصها وهي في المعهد التقني لدي اقتصاد الدولي والمدارس التابعة لدي أحمد سبسبس ومدارس السيدة مريم، وجميعها تكون مزودة بجميع الوسائل التي تساعد على راحة مصححين الامتحانات بحيث لقد تم وصول عددهم إلي 3000 مدرسة ومدرس وموجهين اختصاصيين في جميع المواد.
خطوات الحصول على نتيجة امتحانات طلاب البكالوريا لعام 2022 في سوريا
- نقوم بالدخول إلى الموقع الأساسي لدي وزارة التربية والتعليم في سوريا.
- يقوم الطالب باختيار أيقونة النتائج الامتحانات.
- ثم نقوم بالضغط على خانة نتائج البكالوريا في سوريا لعام 2022.
- ثم يقوم الطالب بعملية تسجيل المعلومات المطلوبة وهي مثل اسم الطالب الثلاثي ورقم الاكتتاب الخاص به للعام.
- ثم يجب على الطالب بكتابة المحافظة الذي يتبع لها.
- ثم يقوم باختيار القسم الخاص به الذى يدرس فيه سواء علمي او ادبي.
- ثم يقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.
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