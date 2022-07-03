نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم مسابقة التربية والتعليم 30 الف معلم.. المستندات والشروط الخاصة بالتقديم في المقال التالي

يوجد الكثير من خريجين الجامعات سواء خريجين كليات أداب بجميع أقسامها أو خريجين من كليات تربية بأنواعها المختلفة ولم يتوفر لهم العمل ولكن لقد قام الدكتور طارق شوقي وهو وزير التربية والتعليم بالإعلان عن الموعد الذي سوف يتم فيه بداية التقديم في مسابقة الـثلاثين ألف معلم والتي قام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عنها، واعتبارًا من يوم 2 من شهر يوليو إلى يوم 24 من شهر يوليو لهذا العام الجاري 2022، بصورة إلكترونية وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية. المستندات المطلوبة ليتم التقديم في مسابقة ال30 ألف معلم مطلوب من المتقدم صورة شخصية ويجب أن تكون حديثة.

يجب أن تكون البطاقة الشخصية للمتقدم سارية.

ويجب الأخذ معك صحيفة الحالة الجنائية وتكون سارية وأيضا موجهة إلى الجهاز المركزي لدي التنظيم والإدارة أو لدي وزارة التربية والتعليم أو إلى مديرية التربية والتعليم في المحافظة الخاصة بك.

يجب الأخذ معك المؤهل الأعلى، والمؤهل الدراسي وذلك إن كان يوجد.

المستند الخاص بالدبلوم المهني.

وإذا كان المقدم ذكر يجب الأخذ مستند يدل على موقفه من الخدمة العسكرية أي أن تم تأدية الخدمة العسكرية أم أخذ الإعفاء.

وإذا كان المقدم أنثى يجب الأخذ معها المستند الخاص بالخدمة العامة.

ويصطحب معه بطاقة الخدمات المتكاملة أي أن شهادة التأهيل وذلك في حالة الإعاقة.

يحضر معه صورة من الإيصال الخص بالإيداع. الشروط الخاصة بالتقديم يجب أن المتقدم يحمل الجنسية المصرية.

سمعته حسنة وطيب الأخلاق.

وأن لا يكون لقد سبق له الحُكم عليه بعقوبة مقيدة أو بعقوبة جنائية إلى الحرية وذلك في جريمة تكون مخلَّة بالأمانة أو الشرف وما لم يكن لقد رُد إليه باعتباره.

أن لا يكن لقد سبق بفصله من الخدمة وذلك بسبب قرار تأديبي نهائي، وما لم تمضي على صدوره ب4 سنوات وذلك على الأقل.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن الخمسة والثلاثين عام وهذا من تاريخ الإعلان.

وأن المتقدم يكون خريجَ من كلية “تربية رياض أطفال”، أو خريج من كلية “تربية طفولة مبكرة”، أو من قسمي “رياض الأطفال و طفولة مبكرة” وذلك من كليات التربية النوعية أو التربية، أو حاصل على دبلوم مهني وذلك من إحدى الكليات “التربية برياض الأطفال” أو كليات “تربية طفولة مبكرة” من بعد الدرجة الأولى من الجامعة، ومع المراعاة أن لا يقل التقدير العام الخاص بالمتقدم عن تقدير (جيد).

وأن يقوم باجتياز الامتحانات المقررة عليه والتدريب المقرر عليه لدي شغل الوظيفة، ويتم الكشف الطبي ويقوم بعمل تحليل المخدرات. عمر شويل - جدة تقديم مسابقة التربية والتعليم 30 الف معلم.. المستندات والشروط الخاصة بالتقديم - ثقفني

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