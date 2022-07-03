نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا نتيجتك.. رابط fany.emis.gov.eg نتيجة دبلوم صناعي 2022 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت مؤشرات البحث في جوجل خلال الساعات الماضية، تزايد معدلات البحث عن رابط نتيجة دبلوم صناعي 2022 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، بالتزامن مع إقتراب إعلان نتيجة دبلوم صناعي 2022 الدور الأول خلال الساعات القادمة وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق الخاصة بإجابات دبلوم صناعي في الكنترولات، وتجري حاليًا أعمال رصد الدرجات وإعداد أسماء الطلاب الأوائل على كافة التخصصات وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن رابط نتيجة دبلوم صناعي 2022 الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني.

نتيجة دبلوم صناعي الدور الأول 2022 برقم الجلوس

قالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم الفني، إنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق، تمهيدًا لإعلان نتيجة دبلوم صنايع 2022، مشيرة إلي إنه من المتوقع إعلان نتيجة دبلوم صنايع 2022 برقم الجلوس خلال الساعات القادمة عبر رابط بوابة التعليم الفنى التابع لوزارة التربية والتعليم الفني، حيث سوف تتاح نتيجة الدبلومات الفنية 2022 فور اعتمادها رسميًا من وزير التعليم الفني.

رابط الاستعلام عن نتيجة دبلوم صنايع 2022 برقم الجلوس

ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن رابط نتيجة دبلوم صنايع 2022 برقم الجلوس الدور الأول وذلك فور إعتماد النتيجة الرسمية من وزير التعليم أثناء العرض عليه خلال الساعات القادمة وإليكم خطوات الإستعلام عن نتيجة دبلوم صنايع 2022 الدور الأول وهي كالتالي:

1- القيام بتسجيل الدخول على رابط بوابة التعليم الفني.

2- ثم الضغط على زر الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

3- وعليك تحديد الشعبة الخاصة بك «زراعي – صناعي – تجاري – فندقي».

4- وعليك القيام باختيار المحافظة التى تسكن بها.

5- وعليك القيام بإدخال بيانات المدرسة وتحديد الإدارة التعليمية التابع لها الطالب في دبلوم صنايع.

6- ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بك في دبلوم صنايع 2022.

7- ثم عليك الضغط على زر الاستعلام، ثم تظهر النتيجة الخاصة بك أمامك على الشاشة.

وأدي الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية 2022، خلال العام الدراسي الحالي، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة،” صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – تعليم وتدريب مزدوج”، والتي جريت وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية المشددة في كافة اللجان علي مستوي الجمهورية تزامنًا تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

يترقب الآلاف من الطلاب والطالبات في دبلوم صنايع 2022 نظام 5-3 سنوات، لمعرفة النتيجة التي من المقرر إعلانها خلال الساعات القادمة لمعرفة نتائجهم في العام الدراسي الحالي، وإنتظار تنسيق كليات الهندسة والكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية التي تؤهلهم للالتحاق بكلية الهندسة خلال العام الدراسي المقبل، ومن المتوقع إعلان نتيجة دبلوم صنايع خلال الساعات القادمة فور اعتماد وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول.