رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022 الفصل الدراسي الثاني واستخراج النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

أعلنت وزارة التعليم العراقية عن قرب موعد الإعلان عن نتيجة الثالث المتوسط بعد أن قاربت أعمال الكنترول على الانتهاء ففي خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات وإعداد كشوف نتائج الطلاب الناجحين والأوائل لكي تقوم الوزارة بالإعلان عن تلك النتائج والدرجات بصورة رسمية لجميع الطلاب على أن يكون عرض النتائج بشكل تدريجي في محافظات العراق فهناك محافظات معينة وهي المحافظات ذات الأعداد الكبيرة من الطلاب والمدارس هي ما سيتم الإعلان عن النتائج بها أولًا ثم بعد ذلك بقية المحافظات الأخرى إليكم رابط نتيجة الثالث المتوسط بالعراق فيما يلي.

نتيجة الثالث المتوسط في العراق الدور الأول

عندما أوضحت وزارة التعليم قرب موعد عرض النتائج بحد أقصى الأسبوع القادم زاد القلق بين الطلاب وذويهم رغبةً منهم بالإطلاع على النتائج بأسرع وقت ممكن حتى يشعروا ببعض الراحة والسلام لحين الإطلاع على النتائج ولكي يتمكن كل طالب من معرفة درجته في جميع الاختبارات التي أجراها الفترة الماضية نظرًا لكون الثالث المتوسط هي مرحلة تعليمية هامة وتؤهل الطلاب لما هو قادم لهذا فإن درجات تلك السنة الدراسية هامة للكثيرين منهم فينتظرونها بفارغ الصبر، ولكن يجب التريث والانتظار لبعض الوقت فقد اقترب موعد عرض النتائج لكي يشعر جميع الطلاب بالراحة بعد التعرف عليها.

رابط نتيجة الثالث المتوسط بالعراق الفصل الدراسي الثاني

انتهى الطلاب من الاختبار منذ فترة قصيرة وبعدها وزادت عمليات البحث والاستفسار حول رابط عرض نتيجة الثالث المتوسط فقد نوهت الوزارة أن النتائج ستعرض على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عند إتاحتها ولكن لعدد معين من المحافظات فقط مثل كربلاء والكرك وعدة محافظات أخرى معروفة بكبرها وبكثرة عدد المدارس بها، حيث سيتم الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات لتلك المحافظات أولًا ومن ثم بقية المحافظات في العراق على ألا يكون الفارق كبيرًا بحد أقصى يوم أو يومين، ووفقًا لتصريح الوزارة فإن النتائج ستتاح على الموقع الإلكتروني الخاص بها وهو http://epedu.gov.iq/ حيث يضغط الطالب عليه ويقوم باتباع الخطوات المطلوبة لإدخال رقم جلوسه لعرض النتيجة.