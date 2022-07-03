بنك التنمية الإجتماعية يزف بشري سارة للسعوديين أطلب تمويلك عبر آهل

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عمر شويل - جدة بنك التنمية الإجتماعية يزف بشري سارة للسعوديين، بشأن صرف تمويل يصل إلي 60 ألف ريال سعودي عبر”آهل” لمواجهة الأمور الحياتية الصعبة والاحتياجات الأسرية الطارئة، يقدم بنك التنمية الإجتماعية تسهيلات كبيرة وميسرة من أجل دعم أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، الغير قادرين علي إيجاد فرصة عمل، كما يهدف إلي الأسر التي تعاني من تزايد المسؤوليات الأسرية جراء عدم وجود المال الذي يسد احتياجاتهم، لذا يقدم بنك التنمية الإجتماعية التمويل الذي يصل إلي 60 ألف ريال بدون أي فوائد ولفترة سداد تصل إلي خمس سنوات.

يتميز تمويل بنك التنمية الاجتماعية بطول فترة السداد وعدم دفع أي مصروفات إدارية، حيث أن التقديم للحصول علي التمويل عبر الإنترنت فقط، وأعلن بنك التنمية الإجتماعية عن المستفدين من الحصول علي التمويل من الرجال والنساء وهم (موظفي وموظفات القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، والمتقاعدين، متسبب، والمطلقة، والأرامل).

رابط التسجيل للحصول علي التمويل

يمكنك الإستفادة من التمويلات الميسرة التي تصل إلي 60 ألف ريال سعودي، من أجل التقديم علي الموقع الإلكتروني sdb.gov.sa عبر منتج آهل، وذلك بتقديم الطلب وفقاً للضوابط التي حددها بنك التنمية الإجتماعية، وهي عدة خطوات بسيطة وسهلة لكل الراغبين في الاستفادة من تمويل بنك التنمية الإجتماعية، كما حدد بنك التنمية الإجتماعية أن التمويل المقدم بدون أي فوائد، وأن الفترة التي يحصل فيها المستفيد علي التمويل لا تتجاوز 7 أيام من بداية التقديم للحصول علي التمويل، حتى يتمكن المواطنين السعوديين في إنهاء احتياجاتهم بسرعة.

شروط الإستفادة من تمويل بنك التنمية الاجتماعية

تأتي شروط بنك التنمية الإجتماعية قليلة للغاية من أجل التسهيل علي السعوديين في التقديم والحصول علي التمويل، ونذكر من تلك الشروط أهم 4 شروط يجب توافرها للإستفادة من الدعم ألا وهم التالي:

أن يتراوح عمر طالب التمويل ما بين سن 18 عام إلي سن 55 عام.

ألا يكون علي المتقدم أي التزامات مالية لدي بنك التنمية الاجتماعية من قبل ولم يقم بدفعها من قبل.

تقدم بعض الضمانات البسيطة التي يحددها البنك من أجل ضمان استمرارية السداد.

أن يكون المتقدم للإستفادة من التمويل مواطن سعودي.

أهم التعديلات الجديدة لبنك التنمية الإجتماعية

اشترط بنك التنمية الإجتماعية أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 12.5 ألف ريال بدلاً من 10 آلاف ريال سعودي وذلك في ظل التعديلات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإجتماعية اليوم في بيانها الصادر عبر موقعها الإلكتروني، واكدت علي المواطنين السعوديين الراغبين من الإستفادة من قروض بنك التنمية المختلفة الإلتزام بالشروط والمعايير الجديدة.

أهم قروض بنك التنمية

يتميز بنك التنمية الإجتماعية بالعديد من المزايا والخدمات التى يقدمها فمن أهم تلك الخدمات التالي:

يقدم بنك التنمية الإجتماعية الكثير من المنتجات إلى المواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من أجل التيسير عليهم فى شراء احتياجاتهم.

اجراءات تعثر العميل فى سداد القسط الشهري

أوضح بنك التنمية الإجتماعية عن معايير وضوابط السداد فى حالة تعثر العميل فى سداد القسط الشهري لمدة شهرين متتاليين أو متباعديين والذي يمكنك التعرف عبر الرابط التالي على آلية التعامل حالة عدم إمكانية السداد للاقساط الشهرية والذي الزم المواطن الذى يعمل بالقطاعات الخاصة تقديم ضامن كفيل يعمل فى أحد مؤسسات الدولة بشرط أن يكون لدية القدرة المالية للسداد.

رقم بنك التنمية الإجتماعية

يمكنكم التواصل المباشر مع بنك التنمية الإجتماعية من الساعة الثامنة صباحا وحتي الرابعة عصراً من الاحد الى الخميس عبر الرقم الموحد (920033309).

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