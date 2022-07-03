نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “برقم الجلوس” لينك بوابة التعليم الفني.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 tech.moe.gov.eg جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعرض لكم ثقفني، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في جميع المحافظات المصرية، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية بكافة أنواعها وشعبها “الصناعي، التجاري، الفندقي والسياحي”، ويترقب مئات الآلاف من الطلاب والطالبات الذين خاضوا الامتحانات النهائية الموعد الرسمي لظهور النتيجة، ومن المقرر أن يتم اعتماد النتائج خلال وقت قريب وستكون نتائج امتحانات التعليم الفني الدور الأول متاحة للاستعلام بشكل إلكتروني، كما سيتمكن الطلبة في كافة المحافظات ومدارس الثانوية الفنية من الاطلاع على النتائج والدرجات التي حصلوا عليها فور اعتماد النتيجة بشكل رسمي، وفي سطور هذا المقال نتابع معكم التفاصيل وطريقة الحصول على على النتيجة عبر بوابة التعليم الفني.

اليوم السابع نتيجة الدبلومات الفنية 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2022 للعام الدراسي الحالي، وفي تصريحات للوزارة قالت أن نائب وزير التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد يعتمد نتائج طلاب الشهادة الثانوية الفنية خلال الساعات القليلة القادمة، حيث جاءت نسبة النجاح مبشرة مقارنة بالأعوام الماضية، وأكدت على أن الإعلان عن النتيجة سيكون من خلال رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت، حيث سهلت الوزارة على الطلبة معرفة النتيجة واستخراجها بشكل إلكتروني بدلا من ذهاب الطلاب للمدارس للتعرف على النتيجة، و سنتعرف معكم على خطوات الاطلاع نتيجة الدبلومات الفنية بالخطوات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم على أن لجان الكنترول قد انتهت من تصحيح أوراق امتحانات طلاب الدبلومات الفنية، حيث تجرى الآن أعمال رصد وضبط الدرجات داخل الكنترولات، وذلك تمهيدا لاعتماد النتيجة وإعلانها قريبا، وشددت الوزارة على أن اللجات عملت على تصحيح إجابات الطلبة بكل دقة وشفافية حتى يأخذ كل طالب حقه دون زيادة أو نقصان، ومع اقتراب موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022، يسارع الكثير من الطلبة للبحث عن موقع الاستعلام عن النتائج وعن كيفية الحصول على النتيجة.

استعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

نوفر لكم الخطوات الصحيحة من أجل التعرف على درجات ونتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس، كل ما عليكم هو متابعة الشرح خطوة بخطوة كما يلي.

أولا، قم بتسجيل الدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني. ثانيا، تحديد عبارة الاستعلام عن نتائج الطلاب، ثم اختر نوع الدبلوم والنظام التعليمي. ثالثا، قم بوضع إشارة صح على العام الدراسي. رابعا، أدخل رقم الجلوس. خامسا، النقر على كلمة استعلام.

وفقا للتصريحات التي كشف عنها نائب وزير التربية لشؤون التعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد، شدد على أن إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2022، سيكون بعد انتهاء رصد وتصحيح جميع أوراق امتحانات وإجابات الطلاب الذين خاضوا الامتحانات النهائية، حيث يتم العمل في هذه اللحظات على الانتهاء من التصحيح في الكنترولات، و سيتمكن الطلاب فور اعتماد النتيجة من التعرف على أسماء أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية ومدارس التعليم الفني، و سيتاح الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس.