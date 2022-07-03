نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استمارة المعين المتفرغ 2022 لذوي الإعاقة عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استمارة المعين المتفرغ ، تعمل الحكومة العراقية باستمرار على تقديم المساعدة المالية لجميع المواطنين المؤهلين الذين يعيشون في المدن العراقية، وخاصة ذوي الإعاقة ونتيجة لذلك، فإن الحكومة العراقية، ولا سيما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تقدم للسكان الأكثر احتياجًا في العراق مجموعة متنوعة من أشكال الدعم وفقًا للمتطلبات التي يجب على مقدم الطلب استيفاؤها للتسجيل في استمارة تعيين بدوام كامل، والتي أعلنت عنها الوزارة، سيستمر التسجيل في استمارة تعيين بدوام كامل في العراق لمدة أسبوعين.

استمارة المعين المتفرغ لذوي الإعاقة 2022

كانت هناك العديد من عمليات البحث بشأن استمارة تسجيل المعين بدوام كامل في العراق 2022، والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية يوم الثلاثاء سيتم فتح تطبيق التعيينات بدوام كامل، والذي يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022، لكن التطبيق يخضع لشروط معينة سنقدمها لكم في السطور التالية.

أهم هذه المتطلبات أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا على الأقل ولا يزيد عن 50 عامًا، وأن يكون الراتب للموظف بدوام كامل، وأن يكرس كل وقته للمعاقين، وأنه ليس لديه راتب نقطة الانقطاع عن الوصول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية.

أوراق التقديم على المعين المتفرغ

لقد زودناك بشروط التقديم، وسنتابع معك بشأن المستندات التي يجب أن تكون متوفرة:

التقرير الطبي لبطاقة إقامة المعاق إن وجد

البطاقة المدنية أو بطاقة الأحوال المدنية

أكمل الحقول في النموذج أعلاه.

بعد الانتهاء من التقديم، احفظ إجراء التسجيل.

أحضر مستنداتك بتنسيق jpeg.

يجب استخدام ملف PDF للتقرير الطبي.

رابط لطلب موعد بدوام كامل 2022.

الدخول على منصة اور العراقية من هنا

وللوصول إلى التقارير اضغط على هذا الرابط وهو رابط الوزارة الرسمي طلب دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بمزايا القانون رقم 38 لسنة 2013.

رابط التقديم على استمارة المعين المتفرغ 2022

الآن وبعد أن نشرنا رابط استمارة التسجيل بالمعيّن بدوام كامل في دولة العراق، ونسبة البحث في هذا الموضوع عالية، فمن الضروري توفير البيانات الدقيقة الصحيحة، من أجل متابعة أفضل، وحفظ التسجيل بعد ذلك، واتباع المستندات المطلوبة.

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وتابعت الهيئة أن “الاستمارة الإلكترونية ستنشر وتفاصيلها ورابط التقديم بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء (منصة باور ) ابتداء من 30-6-2022” وان “التقديم على الاستمارة الإلكترونية مجاني ويدعو ذوو الإعاقة للتسجيل ليتم تضمينهم في امتيازات قانون رقم 38 لسنة 2013”.

“تم إطلاق الاستمارة الإلكترونية لتشمل المعين بدوام كامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، بناءً على توجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة سالار عبد الستار محمد” هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وذكرت الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة في بيان أن ” أخبار الفرات” تسلمت نسخة منها.