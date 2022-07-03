نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنُا نتيجتك.. fany.emis.gov.eg رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول برقم الجلوس( صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) عبر بوابة التعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول، يواصل الآلاف من الطلاب في البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول برقم الجلوس، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة للدرجات خلال الأيام الماضية وتجري حاليًا إعداد النتيجة النهائية لمرحلة الدبلومات الفنية تمهيدًا لإعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 من جانب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، خلال الساعات القادمة، ونستعرض معكم خلال هذه المقالة خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

أدى نحو 830 ألفاً و753 طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2022 بجميع النوعيات “صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – تعليم وتدريب مزدوج”، إضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، داخل 3080 لجنة امتحانية، علي مستوي الجمهورية، وسط تطبيق كامل للإجراءات الإحترازية المشددة بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا، وحيث تم تأمين لجان الإمتحانات من قوات الشرطة من الخارج، وسارت امتحانات الدبلومات الفنية دون أي شكاوي خلال سير امتحانات العام الدراسي الحالي وبدأت عمليات التصحيح مباشرة في الكنترولات وانتهت رسميًا أعمال التدقيق والمراجعة وفي إنتظار إعلان وزارة التربية والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

وشهدت الساعات الماضية الكثير من التصريحات من المسئولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول، حيث أكد المسئولين في تصريحاتهم بإنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية خلال ساعات عبر موقع بوابة التعليم الفني.

رابط الإستعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

وإليكم أبنائنا الطلاب في مرحلة إتمام شهادة الدبلومات الفنية خطوات معرفة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022 برقم الجلوس من خلال الدخول علي رابط بوابة التعليم الفني وإتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول علي رابط بوابة التعليم الفني للإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

ثانيًا: عليك اختيار الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022.

ثالثًا: عليك اختيار الشعبة وتتعدد بين (زراعي- فندقي- تجاري- صناعي).

رابعًا: ثم عليك تحديد محل الإقامة.

خامسًا: وعليك إضافة معلومات المدرسة والإدارة التعليمية.

سادسًا: ثم عليك إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في مرحلة الدبلوم الفني بشكل صحيح.

سابعًا: عليم اختيار عرض النتيجة والإنتظار حتي تظهر النتائج أمامك علي الشاشة.

تعلن وزارة التربية التعليم والتعليم الفني المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال الساعات القادمة، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022، والتي ينتظرهاما يقرب من 900 ألف طالب علي مستوي الجمهورية، في مرحلة إتمام الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، والتي من المقرر إعلانها عبر بوابة التعليم الفني خلال الساعا القادمة وفقًا لتصريحات المسئولين في وزارة التربية والتعليم.