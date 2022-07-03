جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى "أنتونى بلينكن" إن إجمالى ما قدمته الولايات المتحدة من مساعدات عسكرية لأوكرانيا بلغ أكثر من 6.92 مليار دولار، منذ بدء الحرب فى 24 فبراير الماضي.





وأضاف "بلينكن" - فى بيان اليوم - أن هذا يتضمن 820 مليون دولار من دفعات الأسلحة والمعدات التى ترسل من قبل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن بلاده - مع استعدادها للاحتفال بعيد الاستقلال - تؤكد التزامها الثابت أمام الشعب الأوكرانى باستقلال بلاده وسيادتها ووحدة أراضيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الأمريكى: نحو 7 مليارات دولار مساعداتنا العسكرية لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.