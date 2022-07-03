دون إبداء أسباب.. استقالة وزير الاقتصاد الأرجنتينى

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير فى رسالته: "أكتب لكم لتقديم استقالتى من منصب وزير الاقتصاد"، من دون أن يقدم أسبابا لخطوته تلك، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أنه "كثيرا ما اصطدم مع الحزب العدلى البيروني".
وشدد غوزمان على "ضرورة أن يتمكن من سيحل مكانه من العمل فى إطار اتفاق سياسى داخل الائتلاف الحكومي".
واعتبر أن "مواصلة تعزيز قاعدة الاقتصاد الكلى بما فى ذلك سياسات المال والنقد وسعر الصرف، هو أمر أساسى فى اقتصاد يعانى تضخما تجاوز 60% خلال عام واحد وانخفاضا فى قيمة البيزو".
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