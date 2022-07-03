العالم اليوم - تحذير.. الطيران "منخفض التكلفة" سيتلاشى لهذا السبب

انتم الان تتابعون خبر تحذير.. الطيران "منخفض التكلفة" سيتلاشى لهذا السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 يوليو 2022 07:18 صباحاً - قال الرئيس التنفيذي لـ"راين إير"، إحدى أبرز شركات الطيران المنخفض التكلفة، إن أسعار التذاكر لهذا النوع من شركات الطيران "رخيص للغاية"، مؤكدا أن هناك عوامل موضوعية تدفع نحو رفعها خلال السنوات المقبلة.

وصرّح مايكل أوليري لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الاقتصادية أن أسعار تذاكر الطيران التي تقل عن تكلفة ركوب قطار إلى المطار سخيفة.

وتوقع أن مرحلة الطيران المنخفض التكلفة ستنتهي، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك مع ارتفاع أسعار الوقود والرسوم البيئية إذ سيكون لها تأثير سلبي، وسيكون على هذه الشركات تبعا لذلك رفع الأسعار.

وكان تقرير أميركي قد خلص إلى أن أسعار التذاكر ارتفعت بنسبة 18 بالمئة في أبريل الماضي، وهو أكبر ارتفاع من نوعه منذ العام 1963، كما شهدت أسعار التذاكر في أوروبا ارتفاعا مع حلول موسم الرحلات في الصيف.

وقال أوليري: "الأسعار رخيصة للغاية كما هي عليه الآن، وأجد أنه من العبث في كل مرة أسافر فيها إلى ستانستد (مطار في لندن)، يكون ثمن الرحلة إلى وسط لندن (بالقطار) أعلى من ثمن تذكرة الطيران".

وأضاف أنه عمل في السابق على تخفيض الأسعار، وهو ما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة، لكن في النهاية، لا يعتقد رئيس "راين إير" أن الأمر مستدام على المدى المتوسط في ظل تذاكر يبلغ ثمنها 48 دولارا.

واعتبر أن هذه الأسعار رخيصة جدا، معتقدا أن ستظل رخيصة ومقبولة حتى عندما يتم رفعها مثلا إلى 72 دولارا، متوقعا أن يحدث هذا الارتفاع في أسعار تذاكر "رايان إير" على المدى المتوسط، أي خلال 5 سنوات، وهو ما سيؤدي عمليا إلى نهاية حقبة الطيران المنخفض التكلفة.