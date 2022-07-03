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عمر شويل - جدة رابط نتائج تحصيلي e-services.qiyas.sa التي انتهى طلاب الثانوية العامة، بعد الانتهاء من اختبارات الدور الثالث، بالانتهاء منها في يوم العشرين من يونيو 2022 الماضي، ويعتمد دخول الكليات والجامعات السعودية على النجاح بنسب محددة في اختبارات تحصيلي، ويقوم المركز الوطني للقياس والتقويم بمتابعة وضع المواعيد المناسبة لأداء الاختبارات الورقي والتحصيلي، بالمواعيد المقررة للذكور والإناث للأقسام العلمية والأدبية، ثم يقوم بالإعلان عن مواعيد الإعلان عن النتائج والية الاستعلام.

رابط نتائج تحصيلي e-services.qiyas.sa المركز الوطني للقياس 2020 للثانوية برقم السجل

أنهى طلاب امتحانات الثانوية العامة بالفصل الثالث منذ أيام قليلة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عبر رابط منصة نظام نور نتاج الطلاب في الدور الأول 1443، ويترقب الطلاب بداية التقديم في الجامعات السعودية بعد أن يتم استكمال كافة الخطوات المطلوبة للتسجيل، وتوجد لعديد من الكليات العملية باشتراط التسجيل والنجاح في الاختبارات الخاصة بالقدرات بينما تقوم جميع الجامعات بطلب النجاح في اختبارات قياس، ولذلك خاض طلاب الثالث الثانوي اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم قبل الإعلان عن نتائج الثانوية.

اختبارات تحصيلي 1443

يعلن المركز الوطني للقياس والتقويم سنويا المواعيد المقررة لأداء الاختبارات فيهن حيث يتم الفصل بين اختبارات القسم العلمي والادبي والديني، كما يتم وضع مواعيد متباينة بين الذكور والإناث، ويتم عمل الاختبارات التحصيلية والقدرات المعرفية، ويقوم كذلك بوضع حد أدنى للنجاح بين الطلاب، على أن تقوم الكليات بوضع نسب لقبول الطلاب بالنجاح ونسب النجاح في الاختبارات التحصيلية أو اختبارات القدرات المعرفية، ويتم وضع إطار أساسي أن يتم اجتياز اختبارات اللغة العربية والقدرات العامة والقدرات الكتابية والتي تعتبر شرط أساسي.

ويتيح المركز الوطني للقياس والتقويم الموعد المقرر لاستخراج نتائج الاختبارات والذي يكون الجمعة الأول من شهر يوليو 2022، كما تم إتاحة، كما أعلن مدة صلاحية النتائج المقدمة والتي تكون لفترة خمسة سنوات يمكن للطالب فيهم التقدم إلى عدد من الكليات السعودية المتاحة له، وهنالك عدد من المنصات للاستعلام عن نتائج الطلاب:

رابط استعلام المركز الوطني للقياس والتقويم.

تطبيق توكلنا والذي يتم تنزيله على هواتف الأندرويد من متجر جوجل بلاي.

خطوات استخدام والاستعلام عبر رابط نتائج تحصيلي e-services.qiyas.sa

يتم الدخول على رابط المركز الوطني للقياس لنتائج تحصيلي. يقوم الطالب بتسجيل رق السجل المدني. لابد من النقر على ايقونة “أنا لست روبوت” ليتمكن من الدخول. يختار “تسجيل الدخول”. لابد من تحديد نوع الاختبار. تظهر نتيجة آخر اختبار قام به الطالب.

رابط نتائج تحصيلي e-services.qiyas.sa المركز الوطني للقياس 2020 للثانوية برقم السجل المدني للطالب والذي يتطلع للحصول عليه الطلاب خريجي الثانوية العامة الذين أعلن نظام نور استخراج النتائج الخاصة بهم منذ أيام قليلة، ويكون من شروط الالتحاق بالجامعات السعودية أن يتم اجتياز الاختبارات الخاصة بالقياس، للقدرة المعرفية والكتابية وغيرها.