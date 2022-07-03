إعلام أمريكى: ترامب بصدد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وكانت شبكة "سى إن إن" أفادت فى منتصف يونيو نقلا عن مصادر مطلعة أن ترامب كان يفكر فى الترشح للرئاسة قبل انتخابات التجديد النصفى للكونغرس فى نوفمبر 2022.

من المقرر إجراء الانتخابات النصفية الأمريكية فى نوفمبر المقبل، حيث يتم انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس الشيوخ.

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة فى عام 2024.