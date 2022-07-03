كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر رقم الحساب في المملكة العربية السعودية 1443

تقوم الحكومة في المملكة العربية السعودية ،بتقديم العديد من الخدمات ،من أجل تسهيل الإجراءات علي المواطنين السعوديين ،حيث يمكن للمواطن السعودي الإستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية ،وغيرها من الفواتير ،عبر الهاتف الجوال ،من أجل الحفاظ علي أوقات المواطنين من الضياع ،وجهدهم ،ومنع التكدس ،والإزدحام ،في المنشأت الحكومية ،فإنه يوجد العديد من طرق الإستعلام عن فاتورة الكهرباء ،منها إستخدام رقم الحساب الخاص بالمواطن ،أو عبر تطبيق الكهرباء الحكومي ،أو من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الكهرباء السعودية ،بالإضافة إلي حاسبة فاتورة الكهرباء.

الخطوات المتبعة للإستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر رقم الحساب

يمكن للمواطنين السعوديين الإستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودي ،بطريقة إلكترونية ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي:

أولا:الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للكهرباء السعودية.

ثم بعد ذلك يتم فتح الصفحة الرئيسية.

وبعدها يتم الضغط علي خيار فاتورتك.

ثم يتم الضغط علي أيقونة الفواتير الإلكترونية.

سيتم ظهور عدة خيارات في القائمة ،يتم الضغط علي الإشتراك في فاتورة ثابتة.

وأخيرا:يتم الضغط علي رز التحقيق ،ويتم الإنتظار بضع ثوان ،لظهور قيمة فاتورة الكهرباء.

طريقة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال التطبيق

هناك تطبيق قامت بإصداره شركة الكهرباء السعودية ،يمكن عن طريقة ،الإستعلام عن فاتورة الكهرباء، ودفعها، بالإضافة إلي وجود العديد من الخدمات المقدمة من شركة الكهرباء عبر التطبيق، ولكي يتم الإستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر التطبيق ،وذلك بإتباع عدة خطوات وهي:

أولا:يتم تنزل تطبيق شركة الكهرباء السعودية من خلال متجر التطبيقات المتاح علي الهاتف الجوال.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول ،بكتابة إسم المستخدم ،وكلمة المرور.

يتم النقر علي أيقونة خدمات الفواتير.

ثم بعد ذلك يتم إدخال رقم الحساب الخاص بالمستعلم.

يتم إدخال رمز التحقيق، الذي يظهر علي الشاشة ،بطريقة سليمة.

ثم يتم الضغط علي أيقونة إستعلام ،الموجودة بأسفل الصفحة.

وأخيرا:سوف تظهر قيمة فاتورة الكهرباء.

الإستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة

يمكن للمواطن السعودي الإستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء ،من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي: