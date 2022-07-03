العالم اليوم - بالفيديو.. انفجارات تهز مدينة روسية قرب الحدود مع أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 يوليو 2022 04:18 صباحاً - قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتيسلاف غلادكوف في منشور على تطبيق "تلغرام"، الأحد، إن انفجارات وقعت في مدينة بيلغورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا، مما تسبب في اندلاع حريق في مبنى سكني.

وأضاف أن 3 أشخاص أصيبوا وجرى نقلهم إلى المستشفى. وقال غلادكوف: "يجري التحقيق في أسباب الحادث. من المفترض أن نظام الدفاع الجوي يعمل".

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