بخطوات سهلة اعملي كيكة البسكويت الباردة بكل سهولة

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طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة، تعتبر كيكة البسكويت الباردة من أروع الوصفات التي تريد جميع الفتيات والسيدات تعلم كيفية تحضيرها، لأنها أكثر حلى يعشقه الكبار والصغار، لأنها تتميز بمذاق ذو رونق خاص من حيث الانتعاش والجمال، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة مكونات كيكة البسكويت الباردة سبعة باكيت من بسكويت اولكر.

كيس كبير من الكريم شانتيه.

١/٤ كأس كبير من اللبن المثلج. مكونات البودنج ٢ ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

كيس صغير من الفانيلا.

أربع ملاعق كبيرة من السكر.

نصف كيلو من اللبن. خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردة قومي بتحضير البودنج عن طريق خلط النشا مع الكاكاو، والفانيلا، والسكر واللبن جيدا، حتى يمتزجوا وضعيهم على نار متوسطة الحرارة، حتى يتكون خليط مثل صوص الشكولاتة.

بعد ذلك اخفقي اللبن المثلج مع مقدار الكريم شانتيه بالمضرب الكهربائي لمدة سبع دقائق، حتى يتكون خليط كثيف ولونه أبيض.

احضري وعاء زجاجي ورصي ط بأسفله طبقة من البسكويت قم طبقة من البودنج، ثم طبقة من بسكويت اولكر وفوقه طبقة من البودنج، حتى تنتهي من رص الطبقات.

بعد ذلك زيني طبقات بسكويت اولكر والبودنج بالكريم شانتيه، ثم ضعي الحلى في الثلاجة حتى يتماسك، وتصبح كيكة البسكويت الباردة باللبن المثلج جاهزة للتناول. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالسكر المطحون المكونات خمس أكياس من البسكويت السادة.

سبعون جرام من الكريم شانتيه.

كوب صغير من الشكولاتة المبشورة.

ربع كوب صغير من الفواكه المجففة.

خمسون مل من اللبن المثلج.

كأس كبير من السكر المطحون. خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردة بالسكر المطحون اخفقي السكر المطحون مع مقدار اللبن، والكريم شانتيه جيدا، بواسطة المضرب حتى يتكون خليط كريمي.

ضعي طبقة من خليط السكر المطحون في أسفل وعاء زجاجي، ثم رصي فوقها طبقة من البسكويت، ثم طبقة من خليط السكر المطحون.

استمري في عمل الطبقات حتى تنتهي بطبقة من خليط السكر المطحون، ثم زيني الطبقات بالفواكه المجففة والشكولاتة المبشورة.

ضعي الحلى في الثلاجة لمدة ربع يوم، حتى تصبح كيكة البسكويت الباردة بالسكر المطحون جاهزة للتناول. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بصفار البيض مكونات كيكة البسكويت الباردة بصفار البيض أربعة أكياس من بسكويت الشاي.

خمس كؤوس كبيرة من اللبن.

كوب كبير من الدقيق.

١٣٠ جرام من الكاكاو الخام.

كأس كبير من السكر.

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ملعقتان صغيرتان من الزبدة. عمر شويل - جدة بخطوات سهلة اعملي كيكة البسكويت الباردة بكل سهولة - ثقفني

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