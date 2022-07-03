الاستعلام عن التأشيرات قطر برقم الجواز وطباعتها تأشيرة زيارة عائلية وسياحية وتأشيرة عمل عبر portal.moi.gov.qa

يبحث الكثير من المواطنين الذين يرغبون الذهاب إلى قطر عن كيفية الاستعلام عن التأشيرات قطر دون بذل مجهود كبير، حيث قامت وزارة الداخلية في قطر إتاحة الاستعلام عن كافة أنواع التأشيرات عبر منصة حكومة قطر الإلكترونية، وتعتبر من أحدث الوسائل لطلب التأشيرة ، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم خطوات الاستعلام بطريقة سهلة وبسيطة.

الاستعلام عن التأشيرات قطر

يرغب معظم الأشخاص في معرفة خطوات الاستعلام عن تأشيرة ومدة صلاحيتها عن طريق الإنترنت المنزلي خلال دقائق معدودة، لذلك سوف نعرض لكم جميع خطوات الاستعلام فيما يلي:

في البداية يتم الدخول على موقع وزارة الداخلية في قطر مباشرةً.

بعد ذلك يوجد في بداية الصفحة ٣ نقط يلزم الضغط عليهم.

نقوم باختيار الاستعلام عن التأشيرات.

يلزم عليك فهم المعلومات المطلوبة داخل الصفحة.

نقوم بالضغط على كلمة استعلام أون لاين.

بعد ذلك يتم إضافة رقم الطلب.

يلزم عليك كتابة رقم الجواز.

في النهاية نقوم بالضغط على كلمة استعلام.

كافة خطوات الاستعلام عن تأشيرة عمل في قطر

يجب عليك الدخول على موقع وزارة الداخلية في قطر.

بعد ذلك يتم الضغط على التأشيرات والوثائق الرسمية.

يلزم عليك إتباع جميع التعليمات والقيام بتنفيذ كافة شروطها للحصول على تأشيرة العمل.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز

في البداية يتم الدخول على موقع وزارة الداخلية في قطر.

نقوم بإدخال رقم الطلب.

يتم اختيار الجنسية.

بعد ذلك يتم كتابة رقم جواز السفر.

نقوم بالضغط على كلمة تنفيذ.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة سياحية قطر

يتم الدخول مباشرةً على موقع وزارة الداخلية في قطر.

يلزم عليك اختيار كلمة التأشيرات والوثائق الرسمية.

نقوم باختيار مربع التأشيرات من أسفل الصفحة.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة استعلام عن تأشيرة سياحة قطر.

يتم كتابة رقم الجواز أو رقم السمة.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة استعلام.

وفي ختام هذا المقال لقد قمنا بتوضيح وشرح خطوات كيفية الاستعلام عن التأشيرات قطر عن طريق الموقع الذي تمت إتاحته وزارة الداخلية في قطر، لتسهيل عملية الاستعلام عن جميع التأشيرات التي يرغب المواطن معرفتها دون بذل جهد كبير من خلال الإنترنت المنزلي.