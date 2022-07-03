الاستعلام القضائي الكويت عبر وزارة العدل moj.gov.kw وطريقة حجز موعد

يبحث الكثير من الأشخاص عن رابط الاستعلام القضائي الكويت، حيث تقوم وزارة العدل الكويتية بتقديمه من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، والذي من خلاله تقوم الوزارة بتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية من أهمها خدمة التسجيل العقاري وخدمات التوكيل، حتى يستطيع كافة المواطنين والمقيمين من إجراء المعاملات بدون جهد.

الاستعلام القضائي الكويت

يستطيع المواطنين والمقيمين في الكويت الاستعلام عن القضايا عن طريق استخدام البوابة الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى موقع وزارة العدل عبر هذا الموقع الرسمي الخاص بـ وزارة العدل الكويتية.

وبعد ذلك اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية.

الضغط على خدمة الاستعلام عن القضايا.

اختيار طريقة الاستعلام المراد الاستعلام عنها من الخيارات المتعددة الآتية:

الاستعلام القضائي بالرقم الآلي. الاستعلام برقم القضية في المخفر. الاستعلام برقم القضية في النيابة. الإستعلام برقم القضية في المحكمة. الاستعلام برقم الوارد للقضية في الخبراء. الإستعلام برقم ملف التنفيذ للقضية.

القيام بكتابة الرقم المطلوب في المكان المخصص لذلك والتأكد من كتابته بشكل صحيح تماماً للحصول على نتائج دقيقة.

القيام باختيار زر بحث.

الانتظار حتى يتم ظهور الصفحة وإظهار النتائج المطلوبة.

خطوات حجز موعد في وزارة العدل

أتاحت وزارة العدل الكويتية إمكانية حجز موعد مسبق للقيام بإتمام كافة المعاملات والقضايا، وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى بوابة وزارة العدل الإلكترونية الرسمية moj.gov.kw والتي أطلقتها الحكومة الكويتية لتسهيل حياة المواطنين وتخفيف العبء عنهم وعمل العديد من الخدمات بشكل إلكتروني تماماً ضماناً لتوفير الوقت والجهد.

من الصفحة الرئيسية اختيار حجز المواعيد.

القيام بتسجيل الدخول للمنصة.

الذهاب على تصنيف الخدمات من وزارة العدل.

القيام بتحديد الدائرة المرغوب زيارتها ثم النقر على الخدمات.

القيام باتباع التعليمات حتى يتم الانتهاء من حجز موعد بالوزارة.

احتفظ بالباركود لحين الحاجة إليه عند الذهاب إلى الوزارة.

في الختام نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح مبسط لكيفية الاستعلام القضائي الكويت، كما قمنا بشرح كيفية حجز موعد في بوابة العدل الإلكترونية، حتى يستطيع المواطنين إنجاز المعاملات الخاصة بدون جهد كبير وبسهولة وبتوفير للوقت أيضاً.