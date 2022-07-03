نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة نتائجي النفاذ الوطني exam.moe.gov.sa استخراج شهادة الثانوية العامة برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة عبر محرك البحث جوجل عن رابط بوابة نتائجي النفاذ الوطني، وذلك لاستخراج النتائج بشكل ورقي والاحتفاظ بها، وحرصاً من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويعها في خدمة قضايا التعليم، قامت بتدشين بوابة نتائجي لتسهيل وميكنة إجراءات استخراج شهادة الثانوية العامة برقم الهوية وجميع الشهادات الأخرى لجميع المراحل التعليمية، وتتيح البوابة إمكانية استخراج الشهادات أو تعديل بياناتها، ومن أهم الخدمات التي تقدمها البوابة خدمة تقديم طلب شهادة أو تعديل بيانات شهادة، وسوف نلقي الضوء في هذا المقال عن رابط بوابة نتائجي وطريقة التسجيل فيه وآلية تقديم طلب شهادة وكافة الإجراءات الأخرى.

رابط بوابة نتائجي النفاذ الوطني

يستطيع الطالب أو ولي الأمر التقديم على طلب شهادة أو تعديل بيانات شهادة وكذلك الاستمتاع بكافة الخدمات الأخرى لبوابة نتائجي عن طريق القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على رابط بوابة نتائجي exam.moe.gov.sa.

إدخال رقم الهوية أو الإقامة وكلمة المرور ورمز التحقق الظاهر على الشاشة والنقر على تسجيل دخول.

الضغط على أيقونة “طلب شهادة” أو “طلباتي”.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح والخاصة بالطالب مقدم الطلب.

بعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات يتم النقر على أيقونة التالي ويتم الانتقال إلى صفحة بيانات تسليم الشهادة.

استخراج شهادة الثانوية العامة برقم الهوية

أعلنت وزارة التعليم في السعودية منذ أيام قليلة نتائج الفصل الدراسي الثاني نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية. وذلك لجميع المراحل والصفوف الدراسية. لذلك ازداد البحث الآن عن آلية استخراج شهادة الثانوية العامة برقم الهوية. واستخراج الشهادات المدرسية بشكل عام والتحقق من شهادة الثانوية العامة وبدل فاقد وغير ذلك من الخدمات الأخرى. ويتم الحصول على جميع هذه الخدمات عن طريق رابط بوابة نتائجي بالطريقة التالية:-

الدخول على رابط البوابة الموجود في الفقرة السابقة.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب أو ولي الأمر.

تحديد الخدمة المطلوبة من بين الخدمات المتاحة أمامك.

استخراج شهادة الثانوية العامة برقم الهوية أو النقر على أيقونة تعديل بيانات الشهادة.

طريقة طلب الشهادة عبر بوابة exam.moe.gov.sa

شرحنا لكم طريقة تقديم طلب الحصول على الشهادة وكذلك تعديل بيانات الشهادة. كما وضحنا لكم طريقة استخراج شهادة الثانوية العامة برقم الهوية. وجدير بالذكر أن الواجهة الرئيسية للبوابة تحتوي على دليل المستخدم. بالنقر عليه تستطيع معرفة كافة الخدمات والمميزات التي تقدمها البوابة. وكذلك يوجد خاصية الدعم الفني وهي تختص بالمشاكل التقنية التي تخص البوابة فقط. أما في حالة تقديم طلب أو استفسار مثل تقديم معادلة شهادة يرجى الاتصال على الرقم الموحد 19996.