بدء تسجيل بيانات المعلمين المرشحين للترقي 2022 عبر نظام إدارة كادر المعلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه قد تم فتح باب تسجيل بيانات المعلمين المرشحين للترقي وذلك للحصول على شهادة صلاحية الترقي قبل العام الدراسي الجديد 2022/2023، وذلك بناءا على المادة 71 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007، وذلك يكون للمعلميـن الذي استوفوا شروط الترقي ويجب عليهم تسجيل بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة من أجل إدراج أسمائهم ضمن المترقين قبل العام الدراسي الجديد.

بدء تسجيل بيانات المعلمين المرشحين للترقي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بأن تسجيل البيانات متاح بداية ن اليوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022 وسوف يستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022 وذلك لكي يتم إتاحة الوقت الكافي أمام المعلمين في تسجيل البيانات الخاصة بهم، وقامت الوزارة بالإعلان عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المعلم قبل أن يقوم بالتقدم في تسجيل بياناته في كادر المعلم والاستفادة من الترقي، وتلك الشروط كالآتي:

أن يكون مرشح للترقي إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها.

أن يكون قد أتم خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة.

أن يكون حاصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة.

يكون على رأس العمل ويكون التحقق من قبل الإدارات التعليمية والمدارس.

الاستعلام عن المعلمين المرشحين للترقي

وأعلنت الوزارة بانه يجب على جميع المدارس الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بكادر المعلم ومعرفة أسماء المعلمين المرشحين للترقي ويجب إخطار المعلمين بذلك، ويتم معرفة أسماء المعلمين المرشحين للترقي من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع نظام إدارة كادر المعلم

تسجيل الدخول.

إدخال البيانات الخاصة بالمدرسة.

الضغط على “تسجيل التقدم للترقي في وظائف الكادر”.

الضغط على “عرض الكل”.

سوف يظهر كشف به أسماء جميع المعلمين المرشحين للترقي.

يتم طباعة الكشف وإخطار كافة المعلمين الذين تم ذكر اسمهم.

ويجب أن تكون تلك التقارير معتمدة ومختومة من قسم الملفات بالإدارة، ويتم إخطار جميع المعلمين الذين تم وجود اسمهم في تلك الكشوف، وتقع تلك المهمة على عاتق المدرسة التي يتبعها المعلم.