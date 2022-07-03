نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [sharjah] جميعة الشارقة الخيرية طلب مساعدة مالية 2022 “جديد” AE في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على جمعية الشارقة الخيرية طلب مساعدة، حيث يوجد الكثير من الأشخاص الذي يبحثون عنها بشكل يومي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وخاصة من يسكنون إمارة الشارقة سواء من مواطنين إمارتيين أو مقييمين، وسنتعرف معكم في هذا المقال الشروط والضوابط الموضوعة والتي يجب توافرها لطلب مساعدة مالية أو عينية، وكيف يمكنكم القيام بعمل تقديم طلب بشكل إلكتروني net وهذا ما سنتابعه معكم في هذا المقال، فتابعوا معنا.

جمعية الشارقة الخيرية

وقد تم إنشاء جميعة الشارقة الخيرية في الماضي منذ حوال 45 عاما، وهذا حيث تم إنشاءها عام 1977، وقد كبرت هذه الجمعية وأصبحت من أكبر الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات مالية وعينية للمحتاجين داخل الإمارات العربية المتحدة، وهذا بفضل الله ثم تبرعات أهل الخير وأبرزهم المسؤولين بالإمارات.

ويتم تسجيل طلب المساعدات المالية والعينية والعلاجية بالجمعية بشكل حضوري، ولكن هذا أصبح من الماضي، حيث تم إتاحة الموقع الإلكتروني للجمعية sharjah ae، وهذا كحال أي جمعية خيرية في الإمارات من الجمعيات التي تقدم المساعدة، وقد تعرفنا معكم على طلب مساعدة مالية من الشيوخ في الامارت.

الشروط المطلوبة لطلب مساعدة مالية جمعية الشارقة

وقد وضعت جمعية الشارقة charity كحال أي مكان يقوم بتقديم مساعدات مالية في الخليج شروط والمستندات لتقديمها، وهذا لضمان وصولها للأشخاص المستحقين، وهي كالآتي:

أن تكون الأسرة المتقدمة تسكن داخل الإمارات.

امتلاك أوراق سارية، كبطاقة هوية أو جواز سفر للمواطن، وإقامة سارية للمقيمين.

صورة شخصية لكل فرد من أفراد الأسرة الطالبة للمساعدة.

تقديم كشف حساب بمفردات الدخل للمتقدم آخر 3 أشهر.

في حالة اذا كان السكن إيجار، يتم تقديم صورة من العقد.

يجب أن يكون المتقدم ساكنا في إمارة الشارقة، وفي حالة لم يكن بها، فيجب أن يحصل على خطاب تزكية من أي جمعية بالقرب منه في الامارات.

وتابعنا معكم رابط طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فتابعوا القراءة.

رابط موقع جمعية الشارقة

ويمكنكم عمل التسجيل إلكترونيا عبر موقع الجمعية الإلكتروني فقط، حيث يمكنك الحصول على المساعدة في حالة انطبقت عليك الشروط وكنت من المستحقين، حيث يتم دعمك بمبالغ مالية إلى أن تستطيع توفير مصادر دخل توفرلك حياة كريمة، ,تستقبل الجميعة طلبات المواطنين بشكل إلكتروني، وهذا عن طريق التالي:

تذهب إلى موقع جمعية الشارقة الخيرية shjrcerp.sharjah.ae.

قم بقراءة الشروط والأحكام، ثم اضغط على أنا موافق.

ثم ادخل رقم الهوية الإماراتية.

ثم اضغط على التالي.

اذهب إلى خدمات الجمعية request، وقم بتعبئة الطلب.

أرفق كافة المستندات المطلوبة بصيغة pdf.

ثم بعدها ارفع الطلب الخاص بك.

وتابعنا معكم أيضا في موقع ثقفني طريقة طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد العام 2022، فتابعوا معنا أولا بأول.