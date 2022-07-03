بايدن يطالب أصحاب محطات الوقود بخفض أسعار البنزين

جدة - نرمين السيد - طالب الرئيس الأمريكى جو بايدن أصحاب محطات الوقود بخفض أسعار البنزين، التى تسجل مستويات قياسية غير مسبوقة فى الولايات المتحدة، وزادت كلفة المعيشة وأعباء الأمريكيين المادية.





وكتب بايدن على "تويتر": "خفضوا السعر الذى تتقاضوه فى محطة الوقود لكى ينعكس ذلك على تكلفة المواد الغذائية التى تدفعون ثمنها. افعلوا ذلك الآن".

وقال إن هذه هى الطريقة التى يجب أن يتصرف بها مشغلو محطات الوقود، لأن الآن هو وقت "المخاطر العالمية".

يذكر أن التضخم فى مايو الماضى وصل فى الولايات المتحدة إلى مستوى قياسى منذ ديسمبر عام 1981، وبلغ 8.6%، فيما كان عند 8.3% فى الشهر الذى سبقه.

وعزت السلطات الأمريكية ارتفاع الأسعار إلى تداعيات النزاع فى أوكرانيا، واعترفت كذلك بتأثير العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي.