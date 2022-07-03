وكتب بايدن على "تويتر": "خفضوا السعر الذى تتقاضوه فى محطة الوقود لكى ينعكس ذلك على تكلفة المواد الغذائية التى تدفعون ثمنها. افعلوا ذلك الآن".
وقال إن هذه هى الطريقة التى يجب أن يتصرف بها مشغلو محطات الوقود، لأن الآن هو وقت "المخاطر العالمية".
يذكر أن التضخم فى مايو الماضى وصل فى الولايات المتحدة إلى مستوى قياسى منذ ديسمبر عام 1981، وبلغ 8.6%، فيما كان عند 8.3% فى الشهر الذى سبقه.
وعزت السلطات الأمريكية ارتفاع الأسعار إلى تداعيات النزاع فى أوكرانيا، واعترفت كذلك بتأثير العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يطالب أصحاب محطات الوقود بخفض أسعار البنزين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.