نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجه الدبلومات الفنيه 2022 برقم الجلوس والاسم بوابة التعليم الفني fany.emis.gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجه الدبلومات الفنيه 2022 ، ستعلن عنها وزارة التربية والتعليم الفني من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم. وسيكون هذا بعد ساعات قليلة فقط من خلال بوابة التعليم الفني عبر fany.emis.gov.eg، وقد تم الانتهاء من تصحيح كل الأوراق في مختلف المحافظات بمصر، ولم يبق سوى الإعلان عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 الدور الاول. ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها مطلع هذا الأسبوع، وسيتمكن كل طالب من الاستعلام عن نتيجة الدبلومات بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى المدارس، وهذا في كل التخصصات التي اجتاز طلابها الامتحانات، وهي زراعي وصناعي وتجاري وفندقي لكل من نظام ثلاث وخمس سنوات أيضا، وسيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية في مؤتمر صحفي خاص سينعقد خصيصا من أجل اعتمادها من طرف الوزير طارق شوقي.

نتيجه الدبلومات الفنيه 2022

إعلان نتيجه الدبلومات الفنيه 2022 سيكون مع بداية الأسبوع الحالي قبل عيد الأضحى، ونتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم 2022 سيكون من خلال بوابة التعليم الفني كما أشرنا من قبل fany.emis.gov.eg، والاستعلام عن نتيجة الدبلومات يكون من خلال اتباع مجموعة من الخطوات فقط للحصول على النتائج بعد أن تم الانتهاء من عمليات التصحيح في كل المراكز، ولاستخراجها يجب اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن النتائج عبر رابط fany.emis.gov.eg

اضغط على زر التعرف على نتيجه الدبلومات الفنية برقم الجلوس

عليك أن تحدد الشعبة التي تنتمي لها، إما تخصص صناعي أو زراعي أو فندقي، تجاري، ثم اختر المحافظة التي تدرس فيها.

عليك أن تكتب البيانات الخاصة بالمدرسة التي تدرس فيها مع الإدارة التعليمية

اكتب كل البيانات الشخصية وأضف رقم الجلوس بالامتحان، ثم اضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات

في الأخير ستظهر لك النتيجة التي تحصلت عليها والمتمثلة في المجموع العام والتقدير.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم

لقد تقدم لامتحانات الدبلومة الفنية أزيد من 80 و753 ألف طالب، وكلهم يترقبون إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022. وسيعلن عن نتائج كل التخصصات صناعي والتجاري والتكنولوجي وغيرها. وقد بلغ عدد لجان الإدارة وأيضا لجان النظام والمراقبة حوالي ثلاثة وعشرون لجنة. في حين أن لجان مراقبة سيرورة الامتحانات هي 3080 لجنة امتحانية، وسيتعرف الطلاب على نتائجهم قبل عيد الأضحى.

تم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية لفئات الصم والبكم وضعاف السمع. وقد بلغت نسبة النجاح فيها تسعون بالمئة، وسيتم تكريم كل الحاصلين على درجات ممتازة منهم. وقد بلغ عدد المتقدمين لها حوالي 972 طالب وطالبة، وبعد ذلك تم تصحيح أوراقهم وتم الانتهاء منها بسرعة. ثم تم اعتمادها بشكل رسمي من طرف الوزارة. وقد نجح عدد كبير منهم وتمكنوا من الاستعلام عن نتيجة الدبلومات عبر الموقع المخصص لذلك.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال نتيجه الدبلومات النفيه 2022 بالاسم ورقم الجلوس الدور الاول. وسيتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم 2022 على بوابة التعليم الفني المعتمدة من وزارة التربية والتعليم الفني في مصر بجميع المحافظات.