نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات الحجاج موسم 2022 طريق مكة المكرمة و1500 متطوع في خدمة ضيوف الرحمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات الحجاج موسم 2022 هي أحد أهم الموضوعات التي تتصدر محركات البحث على شبكات المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي, حيث يقبل المسلمون في الأيام القادمة علي مناسبة دينية وأيام نفحات عطرة وهو موسم الحج. وقد بدأ حجاج بيت الله الحرام, ضيوف الرحمن, في الإقبال علي المملكة العربية السعودية لأداء الركن الأعظم في الإسلام, حيث يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل, قال تعالى ” وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) ” صدق الله العظيم. وامتدادا من هذا المنهج, تقوم وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية علي توفير الخدمات التي تيسر علي الحجاج أداء فريضة الحج. فقد قامت بتدشين العديد من خدمات التيسير علي حجاج بيت الله ومنها الخدمة الجديدة وهي طريق مكة, ولمساعدة ضيوف الرحمن فهناك 1500 متطوع لخدمة حجاج بيت الله الحرام. وفيما يلي سيتم تناول بعض خدمات الحجاج موسم 2022 خلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال.

خدمات الحجاج موسم 2022

أفادت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن وجود عدد 1500 فرد لصاح تقديم الخدمات في جميع المجالات ( الطبية – الصحية والوقائية -….). وأضحت الوزارة أنه تم اختيار هؤلاء المتطوعين وفقاً لاختبارات وشروط وضوابط من خلال برنامج سواعد الصحة, وذلك لضمان قدراتهم في تقديم الخدمات سواء كانت صحية وعلاجية, أو أيضاً خدمات الحجاج للوقاية من الأمراض والحد من انتشار الأوبئة والأمراض. كل ذلك فضلاً عن إمكانياتهم في تقديم المساعدات الشخصية كالإعانة علي التنقلات والحركة لأداء شعائر الفريضة الأعظم.

خدمة طريق مكة لحجاج بيت الله الحرام

أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية عن توقيع اتفاقيات مع المجلس التنسيقي المختص بوضع ومباشرة برنامج قياس الأداء و مدى رضا الحاج وذلك من خلال عدد (3) برامج (الضيف الخفي – قياس مستوى رضا الحجاج – قياس الجودة الخاصة بالخدمات), وقد تم الإعلان عن تدشين خدمة طريق مكة, وهي خدمة خاصة بحجاج بيت الله الحرام الغرض منها سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول ضيوف الرحمن فور الوصول من بلدانهم علي المطارات والموانئ بالمملكة العربية السعودية وتخصيص مسار خاص بهم يضمن وصولهم إلي مقر سكناتهم لأداء الفريضة في أقرب وقت وأقل مجهود.