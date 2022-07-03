راتب الضمان بالإمارات mocd.gov.ae للمستحقين الذين يتقدموا بالطلبات إلى وزارة تنمية المجتمع من الفئات المستحقة للمساعدة من المجتمع، حيث وضعت الوزارة عدد من الشروط المعايير للمستحقين من أبناء الوطن كما قامت بتحديد قيمة الراتب التي يتم الحصول عليه والذي يعتمد على الحالة وصحة تسجيل المواطن في رابط طلب المساعدة الخاص بالوزارة، وقد عانى المواطنين من أصحاب الدخل المحدود في الدولة إلى مشكلات الوقت من ارتفاع الأسعار كما يتم شمول المعاقين والشيوخ والمطلقات وعدد من الفئات ضمن الراتب حسب المعايير الخاصة بكل فئة.

راتب الضمان بالإمارات mocd.gov.ae // شروط لجنة المساعدة للاستحقاق “وزارة تنمية المجتمع”

تستقبل وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات جميع طلبات المواطنين المحتاجين عبر المنصة الخاصة بتقديم طلب المساعدات، ويكون للتقديم على طلب المساعدة اتباع عدد من المعايير الهامة التي يكون على جميع المتقدمين اتباعها ليتم ضمان قبول الطلب والتأكد من عدم الرفض.

شروط قبول طلبات الضمان المجتمعي

يكون المتقدم من الجنسية الإماراتية ولا يتم قبول طلب الإماراتية المتزوجة من غير إماراتي.

يجب أن يكون من الفئات التي تشملها الرعاية الاجتماعية التي تنص عليها الوزارة: الشيوخ – الأرامل – المطلقات – الأطفال الايتام – مجهولي النسب – المعاقين.

يقوم المتقدم بتسجيل كافة بيانات الدخل بشكل صحيح ولا يتم قبول التلاعب.

يتم تقديم الوثائق التي تثبت المعلومات المقدمة.

حقوق المواطنين في الضمان بوزارة تنمية المجتمع

يحق للذي تقدم وتم رفض طلبة أن يعيد التقديم من جديد بعد ستة اشهر بعد الحصول على نتيجة الطلب.

يكون من حق المتزوج اقل من 35 عام التقديم على مساعدة اجتماعية بشروط خضوعها للجنة الإعانة.

لا يكون من حق المواطن الذي يحصل على راتب الضمان ان يحصل على قرض مصرفي بضمان راتب الضمان.

إذا لم يتقاضى الراتب من المصرف خلال ستة اشهر يسقط حقه في الضمان، لثبات عدم الاحتياج.

يكون من حق المطلقة غير الإمارات والتي تعول أبناء إماراتيين التقديم لطلب الراتب.

لا يجوز مصادرة راتب الضمان الاجتماعي قضائيا.

يترتب على تغيير حالة المستفيدين وعدم الإبلاغ عن التغييرات المعاقبة باسترداد المبالغ التي حصل عليها بأثر رجعي.

لا يجوز الحصول على راتب الضمان للمقيمين خارج الدولة.

إذا كان للمستفيد من المساعدات الاجتماعية دخلاً آخر غير راتب الضمان تخفض المساعدة بمقدار الدخل على أن لا تقل قيمة المساعدة في هذه الحالة عن 625 درهم شهرياً للفرد.

كيفية طلب مساعدة اجتماعية من وزارة تنمية المجتمع في الإمارات