نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الدبلومات الفنية 2022 رابط بوابة التعليم الفني الإلكتروني الرسمي في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر رابط بوابة التعليم الفني الإلكتروني الرسمي التابعة إلى وزارة التربية والتعليم، حيث من المقرر أن يعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي نتيجة الدبلومات الدورالأول للعام الدراسي 2021 – 2022 خلال الساعات القادمة، وذلك على مستوى جميع شهادات الدبلومات الفنية صناعي وتجاري وزراعي وفندقي بواسطة رقم جلوس الطالب لكافة محافظات جمهورية مصر العربية.
نتيجة الدبلومات الفنية 2022
صرح أحد المصادر المسئولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الساعات القادمة، بالإضافة إلى إعلان أسماء أوائل شهادة الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي 2021 – 2022، حيث أكد المسئول على الانتهاء من أعمال تجميع ورصد درجات الطلاب على مستوى جميع كنترولات شهادة الدبلومات الفنية.
كما أكد على أنه تم تحديد أسماء أوائل شهادة الدبلومات الفنية 2022 على مستوى جميع الشعب الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، على أن يتم إعلان النتيجة فور اعتمادها على موقع بوابة التعليم الفني الإلكتروني الرسمي.
وفي ذلك الإطار كان قد اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي نتيجة الدبلومات الفنية 2022 للصم وضعاف السمع، حيث وصلت نسبة النجاح إلى 90%، كما أكدت الوزراة على تكريم أوائل شهادة الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع.
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الإلكتروني الرسمي
أعلنت وزارة التربية والتعلم والتعليم الفني عن إمكانية الاستعلام عن نتيحة شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021 – 2022 على مستوى جميع الشعب الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي بواسطة رقم جلوس الطالب من خلال رابط بوابة التعليم الفني الإلكتروني الرسمي التابعة إلى الوزارة.
كما أكدت أحد المصادر المسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إتاحة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 لأعزائنا الطلبة والطالبات على مستوى جميع المدارس بمحافظات الجمهورية في اليوم التالي من اعتماد النتيجة وإعلانها بشكل إلكتروني.
خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022
- الدخول على رابط بوابة التعليم الفني الإلكتروني الرسمي التابع إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- الضغط على الاطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2022.
- اختيار الشعبة صناعي أو تجاري أو صناعي أو فندقي.
- اختيار المحافظة التابع لها الطالب.
- إدراج المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب.
- إدراج رقم جلوس الطالب، ثم يتم الضغط على استعلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتيجة الدبلومات الفنية 2022 رابط بوابة التعليم الفني الإلكتروني الرسمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.