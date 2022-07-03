نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الدبلومات الفنية 2022 رابط بوابة التعليم الفني الإلكتروني الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر رابط بوابة التعليم الفني الإلكتروني الرسمي التابعة إلى وزارة التربية والتعليم، حيث من المقرر أن يعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي نتيجة الدبلومات الدورالأول للعام الدراسي 2021 – 2022 خلال الساعات القادمة، وذلك على مستوى جميع شهادات الدبلومات الفنية صناعي وتجاري وزراعي وفندقي بواسطة رقم جلوس الطالب لكافة محافظات جمهورية مصر العربية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

صرح أحد المصادر المسئولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الساعات القادمة، بالإضافة إلى إعلان أسماء أوائل شهادة الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي 2021 – 2022، حيث أكد المسئول على الانتهاء من أعمال تجميع ورصد درجات الطلاب على مستوى جميع كنترولات شهادة الدبلومات الفنية.

كما أكد على أنه تم تحديد أسماء أوائل شهادة الدبلومات الفنية 2022 على مستوى جميع الشعب الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، على أن يتم إعلان النتيجة فور اعتمادها على موقع بوابة التعليم الفني الإلكتروني الرسمي.

وفي ذلك الإطار كان قد اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي نتيجة الدبلومات الفنية 2022 للصم وضعاف السمع، حيث وصلت نسبة النجاح إلى 90%، كما أكدت الوزراة على تكريم أوائل شهادة الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الإلكتروني الرسمي

أعلنت وزارة التربية والتعلم والتعليم الفني عن إمكانية الاستعلام عن نتيحة شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021 – 2022 على مستوى جميع الشعب الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي بواسطة رقم جلوس الطالب من خلال رابط بوابة التعليم الفني الإلكتروني الرسمي التابعة إلى الوزارة.

كما أكدت أحد المصادر المسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إتاحة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 لأعزائنا الطلبة والطالبات على مستوى جميع المدارس بمحافظات الجمهورية في اليوم التالي من اعتماد النتيجة وإعلانها بشكل إلكتروني.

خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022