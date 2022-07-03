نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا”.. رابط بوابة التعليم الفني emis.gov.eg للإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022 برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط بوابة التعليم الفني، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 على رابط بوابة التعليم الفنى، وذلك عقب الانتهاء من تجميع ورصد الدرجات وتحديد الاوائل فى كل شعبة، في الكنترولات التابعة للمناطق الخاصة بأعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات، تمهيدًا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول، ومن المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية على رابط بوابة التعليم الفني، حتي يتمكن أبناؤنا الطلاب من الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول برقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الفني.

رابط بوابة التعليم الفني

وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية أصبحت جاهزة للاعتماد والإعلان ومن المقرر أن تظهر خلال الساعات القادمة عبر هذا الرابط http://emis.gov.eg/ على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك فور اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022 من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وسوف يتم نشر النتيجة فور اعتمادها علي رابط بوابة التعليم الفني.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

حالة من الترقب للآلاف من الطلاب في إنتظار إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 بعد الإنتهاء من أعمال الرصد والمراجعة في جميع كنترولات الدبلومات الفنية 2022 ، وإنتظار اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الساعات القادمة بشكل رسمي.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم، فور اعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 من وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، والبدء في رفع النتيجة علي الموقع الإلكتروني وهي كالتالي:

أولًا: القيام تسجيل الدخول رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج.

ثانيًا: ثم الضغط على زر الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

ثالثًا: على الطالب أن يختار الشعبة الخاصة به سواء “صناعي- زراعي- فندقي- تجاري”.

رابعًا: على الطالب أن يحدد محافظته التي يقيم فيها.

خامسا: ثم إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

سادسًا: إدخال بيانات الطالب الشخصية المطلوبة.

سابعًا: عليك إضافة رقم الجلوس.

ثامنًا: ثم الضغط على زر استعلام والانتظار قليًلا سوف تظهر النتائج أمامك.

تصدر رابط بوابة التعليم الفني، الترند الأول على مؤشرات البحث في جوجل خلال الساعات الماضية تزامنًا مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في جميع المحافظات، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات من القائمين علي أعمال التصحيح والمراجعة، تمهيدًا لعرض النتيجة على وزير التربية والتعليم الفني لاعتمادها خلال الساعات القادمة.

وجدير الذكر، إنه قد بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 2022 حوالي 800 ألف طالب تقريبًا بكافة النوعيات “صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – تعليم وتدريب مزدوج” بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس فور إعتماد النتيجة رسميًا من وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي، خلال الساعات القادمة.

رابط بوابة التعليم الفني، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها الطلاب في شهادة الدبلومات الفنية، لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022 برقم الجلوس، وحيث من المتوقع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية خلال الساعات القادمة فور قيام الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، باعتماد النتيجة وإعلان أسماء الطلاب الأوائل على مرحلة التعليم الفني في كافة التخصصات.