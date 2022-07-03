رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في البعثات الخارجية 2022-2023 عبر mohe.edu.kw

أعلنت وزارة التعليم العالي عن أسماء المقبولين في البعثات الخرجية للعام الدراسي 2022-2023 من خريجي الثانوية العامة والتي توافرت فيهم كافة الشروط المطلوبة، فقد اعتمد السيد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور على المضف أسماء الطلبة والطالبات المقبولين في خطة البعثات الخارجية، وقد صرح بذلك في بيان رسمي السيدة فاطمة السنان الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية والناطقة باسم الوزارة، وبلغ أعداد المقبولين هذا العام في خطة البعثات الخارجية (3454) طالب وطالبة ممن توافرت فيهم الشروط اللازمة.

وقد هنأت الوزارة الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية وطالبتهم بضرورة الالتزام بتعليمات وضوابط وقوانين الهجرة في دول الابتعاث، ويتم الاستعلام عن كشوف أسماء المقبولين في خطة البعثات الخارجية إلكترونياً من خلال موقع وزارة التعليم العالي بدولة الكويت، وسوف نتناول في هذا المقال طريقة الاطلاع على كشوف المقبولين في خطة البعثات الخارجية وما هي الشروط الواجب توافرها في المتقدم لهذه البعثات.

أسماء المقبولين في البعثات الخارجية

كما ذكرنا لكم في صدر هذا المقال أنه يتم الاطلاع على الكشوف عبر موقع وزارة التعليم العالي الكويتية mohe.edu.kw. وذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على رابط وزارة التعليم العالي الكويتية mohe.edu.kw.

في الصفحة الرئيسية وفي تبويب الأخبار والفعاليات قم بالنقر على عنوان وزارة التعليم تهنئ الطلبة المقبولين في خطة البعثات الخارجية.

بعد النقر على هذا العنوان سيتم فتح جدول مفصل به كافة الأسماء التي تم ترشيحها وقبولها.

شروط التسجيل في خطة البعثات عبر وزارة التعليم العالي