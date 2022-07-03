نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في البعثات الخارجية 2022-2023 عبر mohe.edu.kw في المقال التالي
أعلنت وزارة التعليم العالي عن أسماء المقبولين في البعثات الخرجية للعام الدراسي 2022-2023 من خريجي الثانوية العامة والتي توافرت فيهم كافة الشروط المطلوبة، فقد اعتمد السيد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور على المضف أسماء الطلبة والطالبات المقبولين في خطة البعثات الخارجية، وقد صرح بذلك في بيان رسمي السيدة فاطمة السنان الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية والناطقة باسم الوزارة، وبلغ أعداد المقبولين هذا العام في خطة البعثات الخارجية (3454) طالب وطالبة ممن توافرت فيهم الشروط اللازمة.
وقد هنأت الوزارة الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية وطالبتهم بضرورة الالتزام بتعليمات وضوابط وقوانين الهجرة في دول الابتعاث، ويتم الاستعلام عن كشوف أسماء المقبولين في خطة البعثات الخارجية إلكترونياً من خلال موقع وزارة التعليم العالي بدولة الكويت، وسوف نتناول في هذا المقال طريقة الاطلاع على كشوف المقبولين في خطة البعثات الخارجية وما هي الشروط الواجب توافرها في المتقدم لهذه البعثات.
أسماء المقبولين في البعثات الخارجية
كما ذكرنا لكم في صدر هذا المقال أنه يتم الاطلاع على الكشوف عبر موقع وزارة التعليم العالي الكويتية mohe.edu.kw. وذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:-
- الدخول على رابط وزارة التعليم العالي الكويتية mohe.edu.kw.
- في الصفحة الرئيسية وفي تبويب الأخبار والفعاليات قم بالنقر على عنوان وزارة التعليم تهنئ الطلبة المقبولين في خطة البعثات الخارجية.
- بعد النقر على هذا العنوان سيتم فتح جدول مفصل به كافة الأسماء التي تم ترشيحها وقبولها.
شروط التسجيل في خطة البعثات عبر وزارة التعليم العالي
- أن يكون كويتي الجنسية.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط ألا يتجاوز صلاحية الشهادة ست وعشرين شهراً من تاريخ التخرج.
- الحاصلين على شهادة الثانوية من خارج الكويت يشترط معادلتها من قبل وزارة التعليم.
- ألا تقل النسبة المئوية عن الحد الأدنى المطلوب للقبول في خطة البعثات.
- تقديم كافة المستندات المطلوبة والتي توضح التسلسل الدراسي دون انقطاع للمرحلة الثانوية.
- ألا يكون حاصلاً على إجازة جامعية.
- ألا يكون قد فصل قبل ذلك في أي بعثات أخرى.
- لا يسمح بالجمع بين المنحة الدراسية والبعثة الدراسية.
- ألا يكون موظفاً في أي جهة.
- توقيع ولي الأمر على التعهد الخاص بالالتزام بتعليمات وقوانين ولوائح البعثة.
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