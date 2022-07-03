وأوضح الجيش اللبنانى، فى بيان صحفى، مساء اليوم السبت، أنه تمت مداهمة عدد من الشقق التى يُشتبه فى وجود مطلقى النار داخلها، وتم القبض 5 مواطنين لبنانيين وضبط قاذف آر بى جى و4 مذنبات عائدة له وسلاحين حربيين نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.
وتم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى الجهات المختصة، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
وعلى صعيد متصل، أكد الجيش مقتل مواطن أثناء محاولة اقتحام مركز للجيش بطرابلس شمالى البلاد حاملا سكينا وحقيبه، حيث أقدم المواطن على طعن حارس المركز بالسكين حينما تقدم لإيقافه.
وأضاف الجيش اللبنانى، فى بيان، أن الحادث وقع فى منطقة الريفا حين أقدم المواطن على طعن الحارس عدة مرات فى أنحاء مختلفة من جسمه، فيما أطلق عنصر آخر النار على المعتدى، ما أدى إلى مقتله.
وأوضح أن العسكرى الجريح تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة وحالته الصحية مستقرة، فيما تم الكشف على الحقيبة من قبل خبير متفجرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اللبنانى: ضبط 5 أشخاص لإطلاق النار على دورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.