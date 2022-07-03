الجيش اللبنانى: ضبط 5 أشخاص لإطلاق النار على دورية

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اللبنانى تعرض دورية من قواته لإطلاق نار ورشق بالحجارة بطرابلس على إثر ضبط سيارة لأحد المواطنين وبداخلها سلاحان حربيان من نوع كلاشينكوف وآخر من نوع م 16، وحقيبتان وكمية من الذخيرة.





وأوضح الجيش اللبنانى، فى بيان صحفى، مساء اليوم السبت، أنه تمت مداهمة عدد من الشقق التى يُشتبه فى وجود مطلقى النار داخلها، وتم القبض 5 مواطنين لبنانيين وضبط قاذف آر بى جى و4 مذنبات عائدة له وسلاحين حربيين نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.

وتم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى الجهات المختصة، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

وعلى صعيد متصل، أكد الجيش مقتل مواطن أثناء محاولة اقتحام مركز للجيش بطرابلس شمالى البلاد حاملا سكينا وحقيبه، حيث أقدم المواطن على طعن حارس المركز بالسكين حينما تقدم لإيقافه.

وأضاف الجيش اللبنانى، فى بيان، أن الحادث وقع فى منطقة الريفا حين أقدم المواطن على طعن الحارس عدة مرات فى أنحاء مختلفة من جسمه، فيما أطلق عنصر آخر النار على المعتدى، ما أدى إلى مقتله.

وأوضح أن العسكرى الجريح تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة وحالته الصحية مستقرة، فيما تم الكشف على الحقيبة من قبل خبير متفجرات.