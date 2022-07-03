حزب الله يتبنى إطلاق 3 طائرات مسيرة فوق حقل كاريش 

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب الله اللبنانى إطلاق ثلاث طائرات مسيرة بدون طيار غير مسلحة بأحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها على الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل عند حقل الغاز كاريش.





وأضاف الحزب، فى بيان مساء اليوم السبت، أن المسيرات الثلاث قامت بمهام استطلاعية، وأنجزت المهمة المطلوبة منها، كما أوصلت رسالة لإسرائيل.

وكانت أزمة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قد تصاعدت - مرة أخرى خلال الشهر الماضى - بعد إعلان إسرائيل عن وصول سفينة للتنقيب عن الغاز فى حقل كاريش، الذى تعتبره إسرائيل ضمن مياهها الإقليمية، بينما يعتبره لبنان يقع فى منطقة متنازع عليها ويجرى بشأنها مفاوضات غير مباشرة بوساطة أمريكية.

وزار "أموس هوكشتين" الوسيط الأمريكى فى المفاوضات كل من لبنان وإسرائيل، حاملا مقترحا كشفت عنه وسائل الإعلام اللبنانية يتضمن ترسيم الحدود بخط متعرج يضم حقل كاريش كاملا لإسرائيل وحول قانا المحتمل كاملا للبنان.