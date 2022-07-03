القبض على 77 إرهابيا ومطلوبا فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لقيادة العمليات نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه بإشراف الفريق الركن على الفريجى نفذت قطعات العمليات المشتركة فى كركوك عمليات تعرضية ضد الإرهاب وتمكنت من القاء القبض على 17 إرهابيا و60 مطلوبا.
كما تمكنت من تدمير 7 أوكار، وضبطت 7 مخازن سلاح، بالإضافة لضبط 59 عبوة ناسفة، و24 مقذوفا، وحزامين ناسفين، و55 قذيفة هاون، و8 صواريخ.
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