العالم اليوم - الأهلي يتخطى بتروجيت.. وقمة مرتقبة في نهائي كأس مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 يوليو 2022 12:21 صباحاً - تأهل الأهلي إلى نهائي مسابقة كأس مصر، لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك حامل اللقب، بفوزه على بتروجيت 2-صفر، السبت، في القاهرة، باللقاء المؤجل بينهما من نصف نهائي نسخة 2020-2021.

وافتتح الأهلي التسجيل مبكرا عبر محمد مجدي "أفشه" في الدقيقة الثامنة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس محمد أبو النجا. وعزز محمد عبد المنعم تقدم فريقه مستغلا عرضية التونسي علي معلول، حيث حولها رأسية على يمين الحارس (72). وأهدر مصطفى الجمل ركلة جزاء لبتروجيت تصدى لها الحارس محمد الشناوي، وشتتها الدفاع (44). وكان الزمالك تأهل للمباراة النهائية عقب فوزه على أسوان 2-1، ليتلقى الأهلي في 21 يوليو الجاري على ملعب الجيش ببرج العرب.

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