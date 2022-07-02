نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022 وشروط التقديم في المسابقة عبر jobs.caoa.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة بات البحث عن رابط مسابقة التربية والتعليم 2022، هو الشغل الشاغل لدى الآلاف من الشباب الخريجين في مصر، منذ اعلان موعد التسجيل في المسابقة، حيث اعلنت المصادر أنه سوف يتم فتح باب التسجيل بداية من غدًا الأحد 2 يوليو لتعيين 30 ألف معلم، وذلك من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التي تتبع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذاك وفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مؤخراً، والذي أوضح خلاله أهم شروط التقديم في المسابقة التي أطلقتها الوزارة.

رابط مسابقة التربية والتعليم 2022 وشروط التقديم للمسابقة

تم تفعيل رابط مسابقة التربية والتعليم 2022، بالتزامن مع موعد فتح باب التسجيل، وفي السياق ذاته لفت وزير التعليم طارق شوقي خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، وجاءت أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم مصري

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة من تاريخ نشر الإعلان.

لابد أن يكون المتقدم حسن السيرة السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي عقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جرائم مخلة للشرف.

يحب أن يكون المتقدم من خريجي كلية (تربية رياض أطفال أو تربية طفولة مبكرة أو قسمي رياض الأطفال والطفولة المبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية).

يجب اجتياز المتقدم الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

أن يجتاز المتقدم التدريب المقرر.

وأخيراً يجب أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

رابط مسابقة التربية والتعليم 2022

كشف وزير التربية والتعليم أن مسابقة تعيين 30 ألف معلم سيبدأ التقديم فيها من يوم 2 من شهر يوليو الجاري حتى يوم 24 من ذات الشهر، على أن يكون التقديم من خلال رابط مسابقة التربية والتعليم 2022، وقد أكد «شوقي» أنه يتم الالتزام بمبدأ الشفافية، و لا يوجد أي تدخل بشري نهائي في أي من إجراءات المسابقة، حيث تتم إلكترونيًا للوصول إلى أفضل المعلمين دون استثناءات أو مجاملات.

الآلاف من الخريجيين يبحثون عن التفاصيل الخاصة بالتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعلم لعام 2022 لتعيين 30 الف معلم ومعلم، حيث قد ذكرت الجهات المسؤلة في الآونة الزمنية الاخيرة ان سوف يتم فتح باب التقديم الالكتروني، وسيتمكن كافة الخريجيين الذين ينطبق عليها شروط القبول التقديم الكترونياً من خلال الرابط المُفعل للتقديم على شبكة الانترنت.