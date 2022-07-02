نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك نتائج الثالث متوسط 2022 في جميع المحافظات العراقية عبر الموقع الرسمي للوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق، هي النتائج الأكثر بحثًا الآن عبر محركات البحث، حيث أعلن مسؤولون من داخل وزارة التربية العراقية بشكل رسمي أن درجات الطلاب متاحة من خلال المواقع التابعة للوزارة، وذلك من خلال ادخال بعض البيانات الخاصة بكل طالب داخل الموقع، و لمزيد من التفاصيل حول النتائج تابعوا التقرير التالي.

نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق

تم الإعلان رسمياً أن نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق، أصبحت متاحة الآن لجميع الطلبة والطالبات من خلال الموقع الرسميلوزارة التربية والتعليم العراقية بعد ان انتهت لجان الكونترول من تصحيح اوراق الامتحانات ورصد الدرجات الخاصة بكل طالب، ويمكن للجميع الآن الاطلاع عليها بكل سهولة من خلال دخول المواقع المعتمدة من الوزارةلإعلان النتائج وادخال بعض البيانات المطلوبة والتي تخص الطالب، ومن أهم هذه البيانات هو الرقم الإمتحاني، ورقم هوية الطالب و بعض البيانات الأخرى. ومن الجدير بالذكر أنه أشارت المصادر إلى أن جميع الطلاب تمكنوا من تحقيق معدلات نجاح مرتفعة حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب 72٪، وهو أعلى معدل نجاح حققه الطلاب هذا العام، هذا ومن الممكن أن تصبح درجات الصف الثالث متاحة إلكترونيًا بعد ساعات قليلة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ليتمكن الجميع من استخراجها باتباع الخطوات السابقة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق

حددت وزارة التربية بالعراق مجموعة من الخطوات السهلة التي يمكن للطلاب أو اولياء امورهم اتباعها للحصول على نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق، بكل سهولة، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

أولاً اضغط مباشرة على رابط وزارة التربية والتعليم العراقية .

. ومن ثم قم بتسجيل الدخول إلى موقع الوزارة.

سوف تظهر أمام عدةاختيارات داخل الموقع، اختر منها “نتائج 2022 للصف الثالث المتوسط”

بعد ذلك سيطلب منك الموقع ادخال بعض البيانات كما ذكرنا من قبل مثل رقم الاختبار ورقم الهوية الوطنية وبعض البيانات الأخرى.

بعد إدخال كافة البيانات ، انقر فوق كلمة استعلام وستظهر كافة النتائج في كل موضوع.

نتابع معكم اعزائي الطلاب مستجدات ظهور نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول للفصل الدراسي الثاني 2022، حيث قد اكدت مصادر مسؤلة من وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراً ان النتائج اقتربت من الظهور، حيث تعمل الوزارة الآن على انهاء اعمال الكنترول، ومن المقرر ان تظهر النتائج في غضون الساعات القادمة على موقع الوزارة الرسمي.