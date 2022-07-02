 تسليم الجانب الأمريكى الرصاصة التى اغتالت شيرين أبو عاقلة لفحصها

جدة - نرمين السيد - قال النائب العام الفلسطينى المستشار أكرم الخطيب، مساء اليوم السبت، إن جهات الاختصاص الفلسطينية وافقت على السماح للجانب الأمريكى بإجراء أعمال الخبرة الفنية على المقذوف الذى اغتال الصحفية الفلسطينية المخضرمة شيرين أبو عاقلة، وبناء على هذه الموافقة تم تسليم المقذوف لهم من أجل القيام بذلك.





وأضاف الخطيب ،فى تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن خبراء أمريكيين حضروا لهذه الغاية، مشددا على أنه لن يتم تسليم المقذوف الذى قتلت به الصحفية شيرين أبو عاقلة، للجانب الإسرائيلى.

وشدد النائب العام الفلسطينى على أنه تم منذ اليوم لاغتيال الصحفية أبو عاقلة رحبت القيادة الفلسطينية بمشاركة أى جهات دولية من أجل المساعدة فى إجراء التحقيقات المهنية للمساعدة على تأكيد الحقيقة التى توصلنا إليها بشأن استشهاد أبو عاقلة.

وأكد النائب العام الفلسطينى "أننا على ثقة ويقين بتحقيقاتنا التى قمنا بها والنتائج التى توصلنا إليها".

وكانت شيرين أبو عاقلة، الصحفية الميدانية المخضرمة، اغتيلت، حسب المسئولين الفلسطينيين، برصاص قناص إسرائيلى لدى اقتحام قوات الاحتلال لمحافظة جنين فى شهر مايو الماضى.