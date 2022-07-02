 تسليم الجانب الأمريكى الرصاصة التى اغتالت شيرين أبو عاقلة لفحصها

وأضاف الخطيب ،فى تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن خبراء أمريكيين حضروا لهذه الغاية، مشددا على أنه لن يتم تسليم المقذوف الذى قتلت به الصحفية شيرين أبو عاقلة، للجانب الإسرائيلى.
وشدد النائب العام الفلسطينى على أنه تم منذ اليوم لاغتيال الصحفية أبو عاقلة رحبت القيادة الفلسطينية بمشاركة أى جهات دولية من أجل المساعدة فى إجراء التحقيقات المهنية للمساعدة على تأكيد الحقيقة التى توصلنا إليها بشأن استشهاد أبو عاقلة.
وأكد النائب العام الفلسطينى "أننا على ثقة ويقين بتحقيقاتنا التى قمنا بها والنتائج التى توصلنا إليها".
وكانت شيرين أبو عاقلة، الصحفية الميدانية المخضرمة، اغتيلت، حسب المسئولين الفلسطينيين، برصاص قناص إسرائيلى لدى اقتحام قوات الاحتلال لمحافظة جنين فى شهر مايو الماضى.
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