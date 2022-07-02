هدم 80 منزلًا بالقدس وإبعاد 797 فلسطينيًا خلال 6 أشهر

هدم 80 منزلًا بالقدس وإبعاد 797 فلسطينيًا خلال 6 أشهركشف مركز معلومات وادي حلوة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أربعة فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، واعتقلت 1896 آخرين، خلال النصف الأول من العام 2022.

وسجل المركز في تقرير أصدره اليوم السبت، 797 قرار إبعاد خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 387 قرار إبعاد عن البلدة القديمة، 375 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، 15 قرار إبعاد عن مدينة القدس، وقراري إبعاد عن الضفة الغربية المحتلة "منع دخول".حسب وكالة صفا.

وأشار إلى أن 55 قرار إبعاد صدر بحق سيدات وفتيات، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت مئات قرارات الإبعاد للاعتقالات الميدانية "إبعاد عن مكان الاعتقال"، خاصة عن مناطق باب العمود، باب الساهرة، السلطان سليمان وشارع صلاح الدين، لفترات تراوحت بين 3 أيام حتى شهرين.

وأوضح أن 4 شهداء فلسطينيين ارتقوا في المدينة المقدسة خلال ستة أشهر، 3 منهم في الأقصى وأبوابه، والشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 7 شهداء مقدسيين في الثلاجات، وهم مصباح أبو صبيح منذ اكتوبر 2016، فادي القنبر منذ يناير 2017، شهيد الحركة الأسيرة عزيز عويسات منذ ابريل 2018، وشاهر أبو خديجة وزهدي الطويل منذ أيار 2021، فادي أبو شخيدم منذ نوفمبر 2021، وكريم القواسمي منذ مارس 2022.

وقال مركز المعلومات إن انتهاكات واعتداءات مختلفة من قبل سلطات الاحتلال جرت في المسجد الأقصى، على مدار الأشهر الماضية تمثلت بإغلاق المسجد ومنع الدخول اليه، وحصار للمصلين والمساجد، وضرب واعتقالات جماعية، إلقاء القنابل الغازية من طائرة مسيرة وأخرى صوتية وأعيرة مطاطية.

أما "جماعات الهيكل المزعوم" وبغطاء ودعم حكومي وقضائي، استباحت الأقصى بشكل كبير، بالاقتحامات الجماعية الكبيرة للمسجد وأداء الصلوات العلنية الجماعية ورفع الأعلام الإسرائيلية.

وشهد المسجد الأقصى خلال /يونيو الماضي، اقتحامات واسعة في ذكرى ما يسمى "نزول التوارة- الشفوعوت"، وبلغ عدد المقتحمين خلال اليومين 1052 مستوطنًا، فيما حاصرت قوات الاحتلال المصلين داخل المصلى القبلي واعتدت عليهم ونفذت اعتقالات متفرقة .

وخلال اقتحامات قوات الاحتلال للأقصى في شهر رمضان، واعتلاء سطح المصلى القبلي حطمت قوات الاحتلال العديد من النوافذ الجبصية للمصلى القبلي، والأبواب الخارجية للمصلى، وقطعت أسلاك السماعات، كما أحدث حروق في السجاد بسبب القنابل الصوتية.

وبحس مركز المعلومات، فإن النصف الأول من عام 2022 شهد اعتقالات يومية في بلدات وأحياء مدينة القدس، واعتقالات جماعية غير مسبوقة من الأقصى وشوارع المدينة خلال قمع الفعاليات المختلفة.

وأوضح أن سلطات الاحتلال ومع بداية شهر رمضان شَكلت وحدة تحقيق خاصة في مركز "المسكوبية" للاعتقالات في القدس، خاصة الميدانية، كما خصصت قسمًا للمعتقلين الأمنيين في مركز توقيف "المسكوبية".

ورصد المركز 1896 حالة اعتقال من مدينة القدس، من بينهم "12 طفلًا "أقل من جيل المسؤولية/أقل من 12 عامًا"، 378 قاصرًا، 93 من الإناث بينهن 3 فتيات".

وذكر أن شهر مايو سجل أعلى الاعتقالات بــ 793 حالة اعتقل، يليه شهر ابريل بــ 401 حالة اعتقال، وشهر نوفمبر بــ 214 حالة اعتقال.

وبين أن الاعتقالات الميدانية سجلت النسبة الأكبر من حالات الاعتقالات خلال النصف الأول من عام 2022، خاصة من الأقصى، إذ سجل 640 حالة اعتقال، أما من شوارع القدس المحاذية للبلدة القديمة وطرقات الأقصى فقد رصد 469 حالة اعتقال.

أما الاعتقالات الإدارية، فقد رصد المركز تحويل 24 مقدسيًا للاعتقال الإداري، ومن بينهم نائبي المجلس التشريعي محمد أبو طير، وأحمد عطون.

ولفت أن شهر نيسان سجل فيه أعلى الحالات التي صدرت فيها قرارات "الاعتقال الإداري".

وبشأن عمليات الهدم في مدينة القدس، رصد مركز معلومات وادي حلوة 80 عملية هدم في القدس، من بينها 37 عملية هدم نفذت بأيدي أصحابها "هدم ذاتي"، تفاديًا لدفع غرامات مالية وأجرة هدم لطواقم وآليات البلدية.

وأضاف أن عمليات الهدم استهدفت المنشآت السكنية "المنازل، غرف سكنية"، ومن بين المنازل منزل الشهيد فادي أبو شخيدم "هدم واغلاق" في مخيم شعفاط بالقدس، وعقار عائلة صالحية في حي الشيخ جراح.