تحديث شروط الدخول إلى تركيا بعد انخفاض أعداد المصابين بالفيروس

شروط الدخول إلى تركيا، نظرًا لكون تركيا واحدة من أكثر الدول التي يتوجه إليها السياح للاستمتاع بها وبمناظرها الخلابة فقد كانت الفترة الماضية مليئة بالكثير من الاضطرابات بشأن الدخول الى الأراضي التركية حيث كانت هناك شروط صارمة وحادة من أجل الموافقة على دخول السياح إلى تركيا أهمها هي إجراء فحص فيروس كورونا pcr وأن تكون نتيجة الاختبار سلبية فقد كانت تركيا لا تسمح إلا للمعافين بالدخول إلى أراضيها، ولكن الأسبوع الماضي قد صدر عن صحيفة حريت التركية أن الحكومة التركية والجهات المسئولة بها قامت بتعديل شروط السفر إلى تركيا بدايةً من يونيو الحالي فما هي تلك الشروط؟

تعديل شروط الدخول إلى تركيا توضحها صحيفة حريت

تعتبر تركيا من المناطق السياحية الجذابة والخلابة التي يذهب إليها جزء كبير من السياح من حول العالم، ولكن نظرًا لصعوبة الفترة الماضية مع انتشار فيروس كورونا وبالتأكيد حرص الدولة الشديد على مواطنيها وتقليل أعداد الإصابات قدر المستطاع فقد اشترطت عدة نقاط هامة للسماح بالدخول إلى تركيا من خلال كافة المعابر وأهمها إجراء فحص سريع لفيروس كورونا والحصول على نتيجة سلبية وإلا غير مسموح بالدخول.

ولكن بعد استقرار الأحوال الصحية في تركيا وعدد كبير من البلاد الأخرى تم تعديل شروط السفر إلى تركيا للتسهيل على الزائرين من كافة بلدان العالم، ولهذا نوهت الحكومة التركية على كافة المقاطعات التركية -التي يبلغ عددها 81 مقاطعة- أن على حكام تلك المقاطعات الالتزام بشروط السفر الجديدة إلى تركيا والبدء في تسهيل حركة الدخول على الدولة وفقًا لما ورد في صحيفة حريت.

شروط السفر الجديدة إلى تركيا

وكما ذكر في الصحيفة التركية الشهيرة فإنه تم إلغاء الشرط الخاص بإجراء فحص سريع لاختبار فيروس كورونا أو أن تكون نتيجة المسافر سلبية في النهاية، وهذا القرار تم العمل به منذ بداية هذا الشهر لكافة المعابر سواء كانت جوية أو برية أو حتى بحرية حيث قد كان الوضع في السابق هو ضرورة أن تكون نتيجة المسافر سلبية قبل دخوله إلى البلاد بحوالي ثلاثة أيام والآن أصبح الوضع أسهل.