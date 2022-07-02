نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدة مالية من ديوان الرئاسة 2022 معونة الشيخ محمد بن راشد cpc.gov.ae رقم الاتصال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب مساعدة مالية من ديوان الرئاسة أو ديوان ولي العهد الإماراتي التي يقوم بقبول طلبات المواطنين وغير المواطنين طوال العم على الرابط الرسمي للديوان وفق العديد من معايير القبول التي يتقدم بها طالبي المساعدة، على أن يتم الاستجابة للطلبات في خلال فترة عمل محددة على ان يقوم الديوان بالاتصال بصاحب الطلب للتأكد من الشخصية والحصول على الوثائق التي تثبت الشخصية والاحتياج في نفس الوقت.

طلب مساعدة مالية من ديوان الرئاسة 2022 معونة الشيخ محمد بن راشد cpc.gov.ae رقم الاتصال

يستقبل ديوان ولي العهد يوميا العديد من الطلبات، ويتم متابعة كافة الطلبات المقدمة وتحديد ألية الاستجابة غليها، ويتم قبول الطلبات وفق معايير القبول الخاصة بالديوان والتي تشترط الاحتياج والمواطنة، كما تستقبل طلبات من غير المواطنين، من المقيمين، ويتم تحديد نوع المساعدة التي يتم طلبها ليتم دراستها والاتصال بصاحب الطلب لتحديد موعد، كما يتيح الديوان الرقم الخاص به لاستقبال اتصالات المواطنين للاستعلام.

نموذج طلب مساعدة مقدم لديوان الرئاسة

بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الشيخ / محمد بن زايد آل نـــهيان حفظه الله ورعاه

نائب القائد العام للقوات المسلحة ولي عهد ابوظبي

تحية طيبة وبعد،، الموضوع: طلب مساعدة مالية للمواطن – قيد رقم ( -101) بداية أتقدم لسموكم الكريم بأطيب الامنيات بدوام الصحة والعافية والسداد لما تعملونه من خير في هذا الوطن والشعب والأمة،، و دمتم ذخراً. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، أتقدم بطلبي هذا راجياً من الله ومن ثم سموكم مساعدتي فيه، حيث أنني موظف في بلدية أبوظبي واعمل براتب شهري الف درهم، متزوج و لديّ () ابناء.

اقطن في منطقة في مسكن شعبي حصلت عليه منذ اكثر من سنوات وقد قمت بالاقتراض من البنك ومن جهات شخصية ليتسنى لي عمل صيانة و ديكور واضافات في المنزل و التأثيث وغيره و ذلك لتوفير الراحة والحياه الكريمة لأفراد اسرتي حيث انه يبلغ القرض في بنك درهم يتم استقطاع قسط شهري وقدره درهم، ناهيك يا سيدي عن المصاريف الدراسية التي هي في ازدياد كل سنه حيث ان لدي ( ) ابناء يدرسون في المدارس الخاصة وتبلغ قيمة الفواتير ما يتعدى الـ الف درهم وما يتبقى لي لا يكفي لتوفير مستلزمات الحياه ناهيك عن غلاء المعيشة الذي نعانيه حالياً …

لذا ولظروفي المذكورة أعلاه ارجو من الله تعالى ومن ثم سموكم الكريم بمساعدتي ومد يد العون لي ومساعدتي في طلبي والنظر فيه بعين الاعتبار والرأفة والرحمة حيث انني لم احصل على أي مساعدة مسبقه ابداً و هذا ما عهدناه من سموكم في مد اياديكم البيضاء للمواطنين، اطال الله في عمركم وسدد خطاكم. وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،،

مقدمه،،

الاسم:

رقم الموبايل:

طريقة الحصول على مساعدة من ديوان ولي العهد