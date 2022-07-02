الآن.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم dream 2022 مع مصطفي الآغا لدخول السحب على الجائزة الكبرى مليون دولار

يشترك الكثير من الأشخاص على مستوي الكثير من الدول العربية في مسابقة الحلم أو Dream التي تقدمها قنوات mbc، حيث تتميز هذه المسابقة عن غيرها من الكثير من المسابقات بأنها تقدم جوائز قيمة وكبيرة، أو بيوت ومنازل ضخمة لذلك يشترك بها الملايين من الناس على مستوي الوطن العربي، ولذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن أرقام مسابقة الحلم للاشتراك والتقديم في المسابقة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال مختلف أرقام الدول العربية للاشتراك في هذه المسابقة والتي استعطت أن تثبت مصداقيتها على مدار العديد من السنوات.

أرقام الاشتراك والاتصال في مسابقة الحلم لقناة mbc

تمتلئ مواقع الانترانت بالبحث عن أرقام الاتصال والاشتراك في مسابقة الحلم أو Dream حيث تعرض أحيانا الكثير من الأرقام التي تكون غير صحيحة، ولكن نعرض لكم الأن أرقام الاشتراك بالمسابقة وهي الأرقام المؤكدة للاشتراك.

أرقام الاتصال والاشتراك من دولة مصر، سوء من أي شبكة من الشبكات الثالثة هو ٩٥٤٥٨.

أرقام الاشتراك في المسابقة لدولة اليمن هي ٢٦٢٢ لأي شبكة بدولة اليمن.

أرقام الاتصال أو ارسال رسالة نصية بدولة عمان من خلال شبكة Gms هي ٩٠٤٥٨.

أما عن دولة الإمارات فيمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الرقم ٣٦٣٦ لشبكة Du الموجودة بالإمارات.

أما عن دولة السعودية فيوجد عدة أرقام للاشتراك باختلاف الشبكات:

شبكة موبايلي:6500444

شبكة الاتصالات :٨٥٨٨٨٨

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على أهم أرقام الدول العربية للاشتراك في مسابقة الحلم، سوف نوضح لكم معا خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم .