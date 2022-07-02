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عمر شويل - جدة شروط الحصول على تصريح الحج 1443 والمستندات المطلوبة للحج، يتساءل الكثير من الأفراد الراغبين في أداء فريضة الحج عن معرفة كافة الشروط، بالإضافة إلى ذلك الأوراق المطلوبة للالتحاق بالحج، وسوف نوضح ذلك بالتفصيل خلال هذه المقالة، فابقوا معنا.

شروط الحصول على تصريح الحج 1443

سوف توضح الأسطر التالية الشروط التي اقترحتها وزارة الحج إلى مكة المكرمة والعمرة في المملكة العربية السعودية للحصول على إذن الحج لهذا العام:

يجب ألا يكون لدى المتقدمين مرض مزمن.

يجب أن يتراوح عمر المتقدمين بين 18 و 65 عامًا.

زيادة على ذلك، يجب أيضًا تطعيم المتقدمين ضد فيروس كورونا.

المستندات المطلوبة للحج 1443

تعتبر المستندات المطلوبة من قبل وزارة الحج والعمرة من شروط الحصول على إذن الحج والعمرة، وهذه المستندات هي على النحو التالي:

صورتان حديثتان مقاس 4×6.

تقرير طبي يوضح فصيلة الدم.

قم بتعبئة نموذج طلب تصريح الحج.

جواز سفر المقيم وشهادة الإقامة.

إذن من جهة العمل في المملكة.

شهادة طبية تؤكد أن مقدم الطلب قد تلقى التطعيم الموصوف.

طريقة الاستعلام عن التسجيل في الحج

شروط الحصول على تصريح الحج 1443 والمستندات المطلوبة للحج، جدير بالذكر أن بعض الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الحج إلى مكة المكرمة والعمرة في المملكة العربية السعودية تتطلب التسجيل لحج مكة هذا العام، ويمكنك الاستعلام عن التسجيل في الحج من خلال تتبع الخطوات التالية:

طريقة إلغاء حجز تصريح الحج

إذا كنت ترغب في إلغاء حجز تصريح الحجز الخاص بك، يرجى اتباع الخطوات التالية:

عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

انقر فوق علامة التبويب “بدء الخدمة”.

ثم أرسل طلب إلغاء من بوابة الحجز.

من هنا، سيتم النظر في الطلب وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرارات المناسبة.

طرق التواصل مع خدمة عملاء الحج

ومن الجدير بالذكر أن أقاليم مكة للحج والعمرة في المملكة العربية السعودية تقدم طرقًا متعددة للاتصال بمكة الحج للتسجيل للحج، أو لمعرفة المزيد من المعلومات حول خدمات الحج لهذا العام، الحج والعمرة:

يمكنك التواصل معنا عبر الهاتف على هذا الرقم: 80043044444.

أو بدلاً من ذلك، يرجى الاتصال على الرقم 00966920002814.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في التواصل مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عبر البريد الإلكتروني.

السعودية تكشف عن شروط دخول الحجاج

في 2 يونيو 2022، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن الشروط الطبية التي يجب على الحجاج القادمين إلى المملكة تلبيتها.

أوضحت السلطات في منشور أن المسافرين القادمين إلى المملكة بغرض الحج إلى مكة يجب أن يلتزموا بالشروط الصحية التالية: