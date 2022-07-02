نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستـخراج pdf نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق الأن على الموقع الرسمي للوزارة epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق، يمكن الآن لكافة الطلاب الحصول على النتائج الخاصة بهم بشكل إلكتروني، وذلك بعد ان تم الاعلان رسميا من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية ان نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق قد أصبحت متاحة الآن، على أن يكون ذلك بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم فقط، حيث ان هذا هو الموقع الوحيد المعتمد الذي يمكن من خلالة الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب، ويكون ذلك من خلال بعض البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع، وللتعرف على المزيد من التفاصيل تابعو السطور القادمة.

نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق

لقد تم الاعلان ان نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق متوافرة الآن لكافة الطلاب في محافظات بغداد، الرصافة الاولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، البصرة، ذي قار، ديالى ، كربلاء ، كركوك ، ميسان ، المثنى ، النجف ، نينوى ، القادسية ، الأنبار ، بابل ، صلاح الدين ، السليمانية ، واسط ، اربيل ، دهوك بشكل إلكتروني، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وبناءًا على بعض البيانات التي يتم طلبها في الموقع، ومن اهم البيانات هي الرقم الامتحاني بالاضافة إلى الرقم الوطني الخاص بكل طالب، لتصدر النتيجة الخاصة به في كل مادة علمية.

خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق

يمكن الان لكافة الطلاب الحصول على خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق، وذلك عن طريق إجراء الخطوات التالية داخل الموقع المخصص للاستعلام:

اضغط على رابط موقع موقع نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 والخاص بـ وزارة التربية والتعليم العراقية.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر نتيجة “الثالث المتوسط” ضمن الخيارات المتاحة أمامك.

سيطلب منك الموقع بعض البيانات مثل الرقم الامتحاني، ورقم الهوية الوطنية، وبعض البيانات الأخرى.

بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة منك اضغط على استعلام، وفور ظهور النتيجة ستظهر لك في كل مادة علمية.

تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية الآن جاهدة على اعداد وتجهيز نتائج الصف الثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني 2022، وينتظر الطلاب في حالة من التوتو اعتماد وظهور النتائج للإطمئنان على معدلاتهم النهاية لهذا العام الدراسي الجاري، هذا ونحن اسرة موقع ثقفني الاخباري نتابع معكم مستجدات ظهور النتائج فتابعونا لتتعرفو على النتائج فور ظهورها.

لا زال طلاب الصف الثالث المتوسط يترقبون ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني الدور الاول 2022، هذا وقد اعلنت مصادر من وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراً ان نتائج الطلاب من المقرر ان تظهر في الساعات القادمة، حيث تم انتهاء اعمال الكنترول ونحن الآن في انتظار اعتماد الجهات المسؤلة للنتائج، ليتم طرحها الكترونياً خلال موقع النتائج الرسمي.