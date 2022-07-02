نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائجنا || نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول “ظهرت الأن” خلال موقع الوزارة الرسمي لجميع الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان مؤخراً عن اقتراب موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق، حيث أوضحت وزارة التعليم العراقية أن ظهور النتائج سوف يكون عقب الانتهاء من أعمال الكونترول التي تشمل تصحيح الأوراق وتجميع الدرجات، و رصدها جيداً، ومن ثم إعداد كشوفات الطلاب الناجحين بأسمائهم ليتم اعتمادها من قبل وزير التعليم العراقي، ورفعها مباشرة عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم، وتجدر الاشارة إلى أنه تم الإعلان عن ظهور النتائج رسمياً في بعض المحافظات، ثم سيتم الإعلان عنها في باقي الأماكن خلال الساعات القليلة القادمة.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول

يرغب الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم في معرفة الموعد النهائي لـ ظهور نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق، ولكن نوهت الجهات المسؤولة أنه لابد من التريث حتى يتم تجهيز النتيجة، ليحصل كل طالب على حقه بالكامل في الدرجات أما عن المحافظات التي أعلنت النتيحة، فأوضحت ان النتائج هذا العام جاءت مطمئنة ومبشرة للخير مع ارتفاع نسبة نجاح الطلاب بشكل ملحوظ مقارنة بالعامين الماضيين.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول

أما عن الطريقة التي حددتها وزارة التعليم العراقية للحصول على نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق، فقد أكدت الوزارة أنه تم تعيين رابط خاص ليتمكن الطلاب من استخراج درجاتهم بكل سهولة من المنزل، وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب على الطالب الدخول مباشرة على رابط الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم .

. ثم يقوم بإنشاء حساب شخصي خاص به، ويدرج عليه كافة بياناته الشخصية.

وبعد إعلان النتيجة يستطيع الطالب أن يدخل على الصفحة الرسمية للموقع من خلال حسابه الشخصي، ومنها يقوم باختيار صفحة الحصول على النتائج الخاصةبالثالث متوسط بالعراق.

ثم يقوم بإدخال جميع بياناته لتأكيد هويته.

بعد ذلك يحددالمحافظة ، والمقاطعة التابع لهما، والمدرسة المقيد بها، ثم يضغط على أيقونة بحث عن النتيجة.

وسوف تظهر النتيجة في غضون دقيقة تحتوي على تفاصيل درجات الطالب وتقديراته في كافة المواد الدراسية التي أدى امتحانها.

أكثر من مليون طالب وولى امر ينتظرون في الوقت الحالي ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول الفصل الدراسي الثاني 2022، حيث انهى الطلاب خوض اختبارات الفصل الثاني منذ اكثر من عشر ايام وهم الآن في ترقب لظهور النتائج، هذا وقد ذكرت مصادر من الوزارة ان النتائج على وشك الظهور حيث سيتم اعتمادها واظهارها في الساعات القادمة.