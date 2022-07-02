نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الان” رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول من موقع بوابة التعليم الفني 3 سنوات وخمسة سنوات في المقال التالي
رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول من موقع بوابة التعليم الفني 3 سنوات وخمسة سنوات الان ننقله مع حضراتكم الان حيث عمليات بحث جوجل مرتفعة الى حد كبير بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين، حيث من خلال موقع بوابة التعليم الفنى نستعرض الان ونقدم أمامكم كيفية إجراء والحصول الاستعلام عن تلك النتائج لجميع الشعب ان كانت تجارة او صناعة او زراعة
رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول
رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية شهد حوله عمليات بحث مرتفعة للغاية بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بإمكانكم الحصول عليها اون لاين على نحو خطوات نستعرضها ونقلها الان مع حضراتكم، حيث يعتبر نتيجة الدبلومات الفنية واحدة من النتائج المرتقبة من قبل نحو 830 ألف طالب وطالبة تقدموا على اختبارات أتمام الدبلومات الفنية على مستوى شعبة تجارة أو صناعة أو زراعة فى اختبارات انطلقت مجرياتها بداية من اليوم الثامن والعشرين من مايو الماضي حتى اليوم التاسع من يونيو الماضي، علي ان ننقل ونتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الان خطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فى جميع المحافظات المصرية
خطوات استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022
نقدم لكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز خطوات استخراج نتيجة الدبلومات الفنية حتى يتمكن جميع الطلاب والطالبات من إتمام الاستعلام عليها بشكل وبصورة الكترونية على نحو خطوات جاءت على النحو التالي:-
- في بداية الامر البدء على الدخول على موقع بوابة التعليم الفني
- البدء فى اختيار ايقونة خدمة نتائج الطلاب
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية
- البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال تحديد القسم ان كنت من طلاب قسم تجارة أو صناعة أو زراعة
- تسجيل اسمك الرباعي
- تسجيل رقم جلوسك
- تسجيل المحافظة التابعة اليها
- تسجيل جميع البيانات المتعلقة بالمدرسة أو الإدارة التي تتبع اليها
- انقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح مع العلم على ان النتائج ستعلن خلال الاسبوع القادم على مستوى كل المحافظات المصرية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الان” رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول من موقع بوابة التعليم الفني 3 سنوات وخمسة سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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