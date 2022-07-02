نتيجه الدبلومات الفنيه للعام الحالي ٢٠٢٢ وخطوات الاستعلام عنها

الفرق ليس إلا ساعات معدوده وتقوم وزارة التربية والتعليم الفني بجمهوريه مصر العربية للإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الحالي ٢٠٢٢ حيث يهتم بهذا الموضوع عددا كبيرا من الباحثين والذي يتمثل في مئات الآلاف من الطلبة والطالبات وفي هذا المقال سنطلعكم علي طريقة الاستعلام عن النتائج.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الحالي ٢٠٢٢ م بجميع المحافظات

صرحت مصادر من وزاره التربية والتعليم الفني بجمهوريه مصر العربية انه سوف يتم إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية خلال الساعات المعدودة القادمة حيث أكدت انه اليوم السبت الموافق الثاني من شهر يوليو عام ٢٠٢٢ قد تم الإنهاء من تجميع ورصد الدرجات لجميع الطلاب المتقدمين والذين قامَا بتأدية الامتحانات كما أوضحت انه تم تحديد الأوائل علي جميع الشعبات المتنوعة للدبلومات الفنية للعام الحالي ٢٠٢٢ م وتم الانتهاء من الأعداد لذلك وقد أكدت الوزارة أن النتيجة للدبلومات الفنية للعام الحالي ٢٠٢٢ جاهزه للاعتماد والإعلان عنها والمقررة خلال الساعات القادمة وذلك بالإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعام ٢٠٢٢.

نتيجة الدبلومات الفنية للعام الحالي وخطوات الاستعلام عنها

أولاً الدخول إلي مؤشر البحث حوجل وفتح رابط نتيجة الدبلومات الفنية.

ثانياً يتم اختيار استعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

ثالثاً يتم اختيار الشعبة علي حسب القسم المسجل به الطالب بالاختيار مما بين الأقسام التالية ( زراعي – فندقي – تجاري – صناعي) وذلك لجميع أقسام التعليم الفني.

رابعاً يتم تحديد محل اقامه الطالب المراد الاستعلام عن النتيجة.

خامساً يتم تحديد اسم المدرسة وأيضا الإدارة التعليمية التابع لها.

سادساً يتم تسجيل رقم الجلوس للطالب.

سابعاً يتم اختيار عرض النتيجة.

وذلك فقد تم حصر عدد الطلاب والطالبات الذين قاموا بتأدية امتحانات شهاده الدبلومات الفنية للعام الحالي ٢٠٢٢ بجميع أقسامه من زراعي وفندقي وصناعي وتجاري حيث وصل عددهم إلي ما يقارب ثمانمائة وخمسون ألف طالب وطالبه

وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب