ثلاث سفن حربية روسية تمر بين جزرتين فى أقصى غرب اليابان

وقالت الوزارة - فى بيان لها - إن السفن الثلاث، مدمرة وفرقاطة وسفينة إمداد، أبحرت بين الجزريتين القريبتين من تايوان من يوم أمس وحتى اليوم قبل أن تنتقل إلى بحر الصين الشرقى، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، وافترضت الوزارة أن السفن كانت فى طريق عودتها إلى روسيا.
وأشارت الوكالة إلى أن مرور السفن الروسية يأتى وسط زيادة يشهدها الوجود البحرى الروسى والصينى فى المياه المحيطة باليابان.
وكان وزير الدفاع اليابانى، نوبو كيشى، قد قال الشهر الماضى إن خمس سفن تابعة للبحرية الروسية "دارت حول اليابان تقريبًا"، وإن ثلاث سفن صينية سلكت مسارًا مشابهًا.. وجاء ذلك بعد أن أبحرت تلك السفن جنوبا قبالة جزر هوكايدو فى المحيط الهادى ثم عبرت مضيق تسوشيما فى جنوب غرب اليابان قبل أن تنتقل إلى بحر اليابان فى منتصف يونيو الجارى.
كما تضمن النشاط العسكرى الروسى المكثف بالقرب من اليابان عملية تحليق مشتركة مع الصين حلقت خلالها قاذفات من البلدين فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقى والمحيط الهادئ فى أواخر مايو الماضى.
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