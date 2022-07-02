روسيا تعلن السيطرة على مدينة ليسيتشانسك جنوب شرقى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت القوات الروسية، السيطرة على مدينة ليسيتشانسك فى لوجانسك، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتة إلى أنه أثناء انسحاب القوات الأوكرانية من المدينة فجروا ودمروا بعض المبانى الإدارية المهمة، بما فيها مبنى المحافظة.





وفى السياق، قال الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو إن "دول أوروبا الغربية تتطلع بعين جشعة إلى المناطق الحدودية بين بيلاروس وأوكرانيا". وأضاف لوكاشينكو أن أوروبا الغربية المتحضرة تقف وراء هذه العمليات، وهى التى قامت فى البداية بتربية وحش يُدعى "ألمانيا الفاشية" وبعد ذلك، من أجل البقاء على قيد الحياة، ألقت بنفسها فى أحضان أولئك الذين أرادت بشدة حتى وقت قريب هزيمتهم، التاريخ يعيد نفسه، يربون الوحش فى أوكرانيا..على حد وصفه.

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