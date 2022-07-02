العالم اليوم - فوق منصة غاز بحرية.. إسرائيل تعترض طائرات مسيرة لحزب الله

انتم الان تتابعون خبر فوق منصة غاز بحرية.. إسرائيل تعترض طائرات مسيرة لحزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 يوليو 2022 08:23 مساءً - اعترضت طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية، السبت، 3 طائرات مسيرة جاءت من لبنان، نحو المجال الجوي الإسرائيلي.

وتم رصد المسيرات من قبل أنظمة الرصد الإسرائيلية، حيث تمت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية لتتم عملية الاعتراض في النقطة الميدانية الملائمة.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي أن "حزب الله" اللبناني أطلق ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة صوب منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط، قبل أن يتم اعتراضها.

واتضح من التحقيق الأولي أن الطائرات المسيرة المعادية لم تشكل تهديدا حقيقيا في كل مدة تحليقها، وحتى اعتراضها فوق البحر المتوسط.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أنظمة الرصد والإنذار تصرفت وفق المطلوب، تطبيقا لرؤية الدفاع الجوي المتعدد الأبعاد.

ومن جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عبر حسابه على تويتر: "دولة إسرائيل مستعدة للدفاع عن بنيتها التحتية ضد أي تهديد. يقوّض تنظيم حزب الله الإرهابي قدرة الدولة اللبنانية على التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية، وهو أمر أساسي للاقتصاد اللبناني ومواطنيه. هذا على الرغم من نية إسرائيل المضي قدما في المفاوضات لحل القضية".

وأضاف: "ستستمر إسرائيل في حماية حقوقها، وتعتبر نفسها ملزمة ولها الحق في التصرف والرد في مواجهة أي محاولة لإلحاق الأذى بها".