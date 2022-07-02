نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عون: مقاومة الاحتلال من قبل الشعب الفلسطيني ليست بإرهاب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 2 يوليو 2022 08:10 مساءً - دوت الخليج :- جدد الرئيس اللبناني ميشال عون تأكيد موقف لبنان من القضية الفلسطينية والمتمثل بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وتكريس حق العودة إلى ارض فلسطين للاجئين الفلسطينيين،معتبرا أن مقاومة الاحتلال من قبل الشعب الفلسطيني ليست بإرهاب.

جاء ذلك خلال اجتماع عون اليوم مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حيث شدد على أهمية المحافظة على القدس التي تلتقي فيها الأديان الثلاثة: المسيحية والإسلام واليهودية .

بدوره، قال هنية، انه تم خلال اللقاء عرض آخر التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية، والمعركة الشرسة التي تدور في القدس بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والمرابطين هناك، حيث تتعرض المقدسات الاسلامية والمسيحية لسياسة الهيمنة والسيطرة الاحتلالية بشكل دائم.

--(بترا)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عون: مقاومة الاحتلال من قبل الشعب الفلسطيني ليست بإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.