عودة ظهور وباء كورونا من جديد بالصين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 07:29 مساءً - قالت صحيفة “ديلي ميل”، تم اكتشاف أول حالات مؤكدة لفيروس كورونا في المدينة الصينية حيث ظهر الفيروس لأول مرة عندما أعاد الرئيس الصيني “شي جين بينج” تأكيد التزامه بسياسة الغلق الصارمة في البلاد.

وأفادت الصحيفة انه تم الإبلاغ عن اثنين من عمال الميناء في ووهان تظهر عليهما علامات الإصابة بدون أعراض في الحالات المؤكدة والتي تعد الأولى منذ شهر.

من المتوقع الآن أن تخضع الصين لموجتها الرابعة من الاختبارات الجماعية لمواصلة عزل المناطق التي يتم فيها تسجيل الحالات ، بعد أن أبلغت مقاطعة آنهوي عن زيادة 107 حالات إصابة يوم الجمعة وأغلقت مقاطعة لينجبي.

بشكل عام ، سجلت البلاد 163 إصابة يوم الخميس ، وهو أعلى معدل في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام فقط من زيارة شي للمدينة المترامية الأطراف وإعادة تأكيد رغبته في رؤية مدن بأكملها مغلقة وخاضعة لقيود صارمة من أجل احتواء الفيروس.